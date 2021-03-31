Гвардиола: "Агуэро завоевал Англию, как Марадона — Италию и Месси — Испанию"

Серхио Агуэро Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поставил своего нападающего Серхио Агуэро в один ряд с Диего Марадоной и Лионелем Месси.

В минувший понедельник "Сити" объявил, что по окончании этого сезона попрощается с Агуэро, который забил 257 голов в 384 матчах за клуб.

Серхио является лучшим бомбардиром клуба с "Этихад" всех времен и самым результативным игроком Премьер-Лиги из числе неангличан. По мнению Гвардиолы, 32-летний аргентинец заслужил место среди главных легенд своей страны.

"Марадона завоевал Италию, Месси сделал это с Испанией, а Агуэро сделал это с Англией. Его цифры говорят сами за себя. Когда ты обладаешь этим внутренним пламенем, играешь с этой злостью и проявляешь свой невероятный талант, ты можешь выигрывать матчи в одиночку", — сообщил Гвардиола ESPN Brazil.


Метки Агуэро, Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2021 11:00

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  1. asnural 31.03.2021 12:07 # asnural
    Жалкая тень Дрогба и Диего

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  2. jirrort 31.03.2021 11:52 # jirrort
    Агуэро 32 года - 4 АПЛ скоро будет 5
    Лузерпуль 129 лет - 1 жалкая судейская недоАПЛ

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  3. true-manc 31.03.2021 11:12 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

    Великий Кун поставил на колени всю вражескую челядь! Теперь они нам ноги лижут и только из своего петушиного угла могут гавкать на великий Манчестер Сити!

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