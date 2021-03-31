Гвардиола: "Агуэро завоевал Англию, как Марадона — Италию и Месси — Испанию"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поставил своего нападающего Серхио Агуэро в один ряд с Диего Марадоной и Лионелем Месси.

В минувший понедельник "Сити" объявил, что по окончании этого сезона попрощается с Агуэро, который забил 257 голов в 384 матчах за клуб.



Серхио является лучшим бомбардиром клуба с "Этихад" всех времен и самым результативным игроком Премьер-Лиги из числе неангличан. По мнению Гвардиолы, 32-летний аргентинец заслужил место среди главных легенд своей страны.



"Марадона завоевал Италию, Месси сделал это с Испанией, а Агуэро сделал это с Англией. Его цифры говорят сами за себя. Когда ты обладаешь этим внутренним пламенем, играешь с этой злостью и проявляешь свой невероятный талант, ты можешь выигрывать матчи в одиночку", — сообщил Гвардиола ESPN Brazil.