Гвардиола: "Агуэро завоевал Англию, как Марадона — Италию и Месси — Испанию"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поставил своего нападающего Серхио Агуэро в один ряд с Диего Марадоной и Лионелем Месси.
В минувший понедельник "Сити" объявил, что по окончании этого сезона попрощается с Агуэро, который забил 257 голов в 384 матчах за клуб.
Серхио является лучшим бомбардиром клуба с "Этихад" всех времен и самым результативным игроком Премьер-Лиги из числе неангличан. По мнению Гвардиолы, 32-летний аргентинец заслужил место среди главных легенд своей страны.
"Марадона завоевал Италию, Месси сделал это с Испанией, а Агуэро сделал это с Англией. Его цифры говорят сами за себя. Когда ты обладаешь этим внутренним пламенем, играешь с этой злостью и проявляешь свой невероятный талант, ты можешь выигрывать матчи в одиночку", — сообщил Гвардиола ESPN Brazil.
31.03.2021 11:00
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Жалкая тень Дрогба и Диего
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Агуэро 32 года - 4 АПЛ скоро будет 5
Лузерпуль 129 лет - 1 жалкая судейская недоАПЛ
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КОРОЛЬ!!!
Великий Кун поставил на колени всю вражескую челядь! Теперь они нам ноги лижут и только из своего петушиного угла могут гавкать на великий Манчестер Сити!
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