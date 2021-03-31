Ришарлисон рассказал, что Тиаго не ответил на его извинения

Ришарлисон и Тиаго Алькантара Нападающий "Эвертона" Ришарлисон рассказал, что полузащитник "Ливерпуля" Тиаго Алькантара проигнорировал его извинения после инцидента в мерсисайдском дерби в октябре.

То дерби на "Гудисон Парк" было омрачено двумя тяжелыми травмами в составе "Ливерпуля", который надолго потерял Виргила Ван Дейка и как раз Алькантару.

Ришарлисон получил прямую красную карточку за то, что ударил Тиаго по колену. Игрок сборной Бразилии пытался извиниться, но был проигнорирован и в социальных сетях, и во время следующего мерсисайдского дерби.

"В том матче я сфолил на Тиаго и получил красную карточку. Затем я обратился к инстаграму, чтобы извиниться и все такое. Но он лишь прочитал мое сообщение. Я сказал: "Раз ты не хочешь отвечать, тогда я удаляю свое сообщение".

"Я взял и удалил. Он так и не ответил".

"В следующем дерби, на их поле, он не смотрел в мое лицо, и я тоже не смотрел на него. Он игнорировал "голубка" (прозвище Ришарлисона в сборной Бразилии)", — цитирует Ришарлисона Liverpool Echo.


Метки Алькантара, Ливерпуль, Ришарлисон, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 31.03.2021 10:00

Количество просмотров Просмотров: 504

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Последние комментарии:




  1. liverfun 31.03.2021 10:19 # liverfun
    Пздц еблан, такие истории лучше не придавать огласке, нахуя свой низкий уровень интеллекта публично демонстрировать?
    "Прибегнул к извинениям в инстаграмме", пиздец

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  2. webfoot 31.03.2021 10:06 # webfoot
    Дискву гомофобу Тиаго, проигнорировал голубка!

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  3. jack-willsher 31.03.2021 10:05 # jack-willsher
    всех костоломов эвертона надо обоссать на камеру

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