Ришарлисон рассказал, что Тиаго не ответил на его извинения

Нападающий "Эвертона" Ришарлисон рассказал, что полузащитник "Ливерпуля" Тиаго Алькантара проигнорировал его извинения после инцидента в мерсисайдском дерби в октябре.

То дерби на "Гудисон Парк" было омрачено двумя тяжелыми травмами в составе "Ливерпуля", который надолго потерял Виргила Ван Дейка и как раз Алькантару.



Ришарлисон получил прямую красную карточку за то, что ударил Тиаго по колену. Игрок сборной Бразилии пытался извиниться, но был проигнорирован и в социальных сетях, и во время следующего мерсисайдского дерби.



"В том матче я сфолил на Тиаго и получил красную карточку. Затем я обратился к инстаграму, чтобы извиниться и все такое. Но он лишь прочитал мое сообщение. Я сказал: "Раз ты не хочешь отвечать, тогда я удаляю свое сообщение".



"Я взял и удалил. Он так и не ответил".



"В следующем дерби, на их поле, он не смотрел в мое лицо, и я тоже не смотрел на него. Он игнорировал "голубка" (прозвище Ришарлисона в сборной Бразилии)", — цитирует Ришарлисона Liverpool Echo.