Назван дедлайн "Ливерпуля" по выкупу Кабака

У "Ливерпуля" есть еще полтора месяца, чтобы определиться с выкупом защитника Озана Кабака у "Шальке-04".

Когда в заключительный день зимнего трансферного окна "Ливерпуль" взял Кабака в аренду до конца сезона, то также получил опцию выкупа за 18 миллионов фунтов.



Слухи насчет намерения "красных" приобрести Ибраиму Конате из "РБ Лейпциг" или Калиду Кулибали из "Наполи" ставят под вопрос постоянный трансфер Озана, однако есть конкретная дата, до которой чемпионы Премьер-Лиги должны принять решение.



"Естественно, "Ливерпуль" надеется, что Виргил Ван Дейк, Джо Гомес и Жоэль Матип полостью восстановятся, хотя конкретных сроков по их возвращению нет".



"Также нужно учитывать контрактную ситуацию, особенно в случае с Ван Дейком. Все они восстанавливаются после тяжелых травм, и нет гарантий, что они вернутся на свой лучший уровень".



"Так что на повестке дня вопрос с приглашением центрального защитника — возможно, сразу двух. Также им нужно определиться насчет Кабака".



"Будут ли они пользоваться своей опцией выкупа за 18 миллионов фунтов плюс бонусы, им нужно уведомить "Шальке" до середины мая".



"Некоторые люди, с которыми я общался, говорят, что Кабак будет отправлен назад. Другие говорят, что он будет отправлен назад, а "Ливерпуль" попытается сбить цену".



"Кто-то говорит, что сбить цену не получится, потому что придет другая команда и заплатит за Кабака больше, учитывая его игру за "Ливерпуль", где он провел семь матчей по 90 минут. Также он хорош в сборной Турции, которая пока что очень успешно выступает в отборе к Чемпионату Мира".



"Кроме того, он поедет на Евро, поэтому я не знаю, что они решат насчет Кабака", — сообщил журналист The Athletic Дэвид Орнстейн в своем подкасте.