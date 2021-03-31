Эльнени обсуждает новый контракт с "Арсеналом"

Агент полузащитника Мохамеда Эльнени рассказал, что его клиент договаривается о новом контракте с "Арсеналом".

Проведя сезон 2019/20 в "Бешикташе" на правах аренды, по возвращении на "Эмирейтс" Эльнени смог найти своего место в планах главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты.



Сейчас у 28-летнего египтянина, сыгравшего 31 матч за "канониров" в этом сезоне, остается только один год по контракту, однако приоритет сторон — продлить сотрудничество, несмотря на регулярные слухи о том, что Мохамед может быть продан.



"Возвращение в турецкую лигу — это очередной слух из тех, что окружают Мохамеда".



"У игрока остается год по своему контракту, и в данный момент мы работаем над продлением контракта. Амбиции игрока заключаются в том, чтобы продолжать выступать за "Арсенал" после того, как он заслужил доверие своего тренера Артеты. Это его приоритет", — цитирует агента Алана Назми Football.London.