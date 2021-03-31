Кавани провел встречу с боссами "Юнайтед"

Во вторник боссы "Манчестер Юнайтед" провели встречу с нападающим Эдинсоном Кавани, обсудив возможное продление контракта.

Когда Кавани присоединился свободным агентом к "Юнайтед" в октябре, то заключил контракт до конца сезона с опцией продления на 12 месяцев.



Последние недели ходили упорные слухи, что Кавани намерен покинуть "Олд Траффорд" грядущим летом. Об этом же говорил отец Эдинсона, поведав об интересе к сыну со стороны "Боки Хуниорс".



Пользуясь международным перерывом, "красные дьяволы" решили уладить этот вопрос. По информации Daily Mail, во вторник новоиспеченный спортивный директор клуба Джон Мерто и вице-президент Эд Вудворд встретились с Кавани на базе в Каррингтоне.



Исход их встречи неясен. Известно лишь то, что руководители "Юнайтед" уговаривали 34-летнего уругвайца остаться, как того хочет главный тренер Оле Гуннар Сульшер.