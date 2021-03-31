"Сити" собирается купить и Грилиша, и Холанда

"Манчестер Сити" собирается купить плеймейкера "Астон Виллы" Джека Грилиша и нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда одновременно, на что потребуется около 200 миллионов фунтов.

Решив не дожидаться окончания сезона, в минувший понедельник "Сити" официально объявил о том, что истекающий контракт Серхио Агуэро продлен не будет.



Анонсировав скорое расставание с Агуэро, "Сити" еще решительнее обозначил свое намерение обзавестись забивным нападающим грядущим летом. И явным претендентом на роль преемника Серхио является 20-летний Холанд, отличившись 39 раз в 38 матчах этого сезона за клуб и сборную Норвегии.



В свое время за "Сити" выступал Альф-Инге Холанд, отец Эрлинга, и эта связь дополнительно повышает шансы клуба с "Этихад" заполучить звезду "Боруссии". Предполагается, что натянутые отношения главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы и агента игрока Мино Райолы не станут проблемой.



Однако Daily Mail утверждает, что "Сити" собирается совершить еще одно громкое приобретение грядущим летом. Гвардиола очень хочет видеть в своей команде Грилиша, явно переросшего уровень "Виллы".



Рияду Махрезу, Илкаю Гюндогану и Кевину Де Брюйне будет по 30 лет на момент начала следующего сезона, и 25-летний Грилиш видится Гвардиоле хорошим вариантом омолодить состав команды без потери качества.



Сообщается, что "Сити" активизировал свой интерес к Грилишу в последние недели, и на "Этихад" появилась уверенность, что компромисс с "Виллой" будет достигнут, хотя благодаря своим состоятельным владельцам у бирмингемского клуба нет необходимости продавать Джека.