Гвардиола: "Агуэро незаменим"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что ему не удастся равноценно заменить покидающего клуб нападающего Серхио Агуэро.

В минувший понедельник "Сити" объявил, что по окончании этого сезона Агуэро покинет клуб, вместе с которым Серхио выиграл четыре титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и пять Кубков Лиги.



Гвардиола понимает, что он может найти другого бомбардира, но по эмоциональной связи с клубом Агуэро незаменим.



"У нас все еще остается два месяца, и сегодня на тренировке я наблюдал, как великолепно он занимался и с каким настроем".



"Серхио незаменим. Я бы мог сказать, что его можно заменить в плане цифр, хотя и непросто, потому что он сыграл более 360 матчей, забил более 250 голов, выиграл столько трофеев..."



"Он легенда, он лучший нападающий, что только был у этого клуба в текущем столетии, но он незаменим в наших душах, наших сердцах, в умах наших фанатов, наших людей, выступавших вместе с ним игроков и всех тренеров, которые работали с ним".



"Он великолепный человек, и я практически уверен, что с таким агрессивным мышлением он сможет продлить свою карьеру, возможно, дольше, чем на два, три, четыре или пять лет".



"Думаю, перед ним все еще есть интересные цели в этом сезоне".



"К сожалению, он пропустил один год. Люди в это не верят, потому что мы были успешны, но в некоторые моменты нам его не хватало".



"Нам не хватало его особенных качеств. Качеств, которые так сложно найти. Я говорю про его голевое чутье и умение, когда он резок и особенно когда зол, проникать в штрафную, совершать эти энергичные рывки на 5-10 метров, уничтожая одного, двух, трех соперников, а затем наносить удар".



"Тем, кто пришел в клуб после него, так повезло. Это касается и меня как тренера. Мы приняли клуб, который благодаря парням вроде Джо Харта, Пабло Сабалеты, Венсана Компани, Давида Сильвы смог сделать шаг вперед".



"Он помог "Сити" выйти на более высокий уровень. Когда он сам пришел, клуб был на одном уровне, а с ним достиг более высокого уровня. И фанаты, конечно, всегда будут благодарны всем им за это".



"Без них мы бы не смогли достичь того, чего достигли за последние четыре-пять лет", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.