Агент: "Ливерпуль" уже разговаривает с представителями Кулибали"

Авторитетный итальянский агент Винченцо Морабито рассказал, что "Ливерпуль" уже договаривается с представителями защитника "Наполи" Калиду Кулибали.

По информации Liverpool Echo, У "Ливерпуля" есть шорт-лист из пяти игроков на роль доминирующего центрального защитника.



В этот список входят Ибраима Конате из "РБ Лейпциг" и как раз Кулибали. Морабито ожидает, что президент "Наполи" Аурелио Де Ларентис попытается получить от "Ливерпуля" до 70 миллионов евро (60 млн. фунтов) за 29-летнего сенегальца.



"Они ("Ливерпуль") уже разговаривают с представителями игрока. Однако давайте посмотрим, какой будет цена".



"До COVID речь шла о 100 миллионах евро. Но сейчас цифры должны быть разумнее — трансферный рынок сложился вдвое".



"Давайте посмотрим, продаст ли его Де Лаурентис, потому что владельцам клубов сложно соглашаться на то, чтобы довольствоваться меньшим".



"У Кулибали отличные шансы перейти в "Ливерпуль". Они хотят, чтобы он играл в паре с Ван Дейком. Но Де Лаурентис постарается забрать свои 70 миллионов евро", — сообщил Морабито Inside Futbol.