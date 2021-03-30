Агент: "Ливерпуль" уже разговаривает с представителями Кулибали"
Авторитетный итальянский агент Винченцо Морабито рассказал, что "Ливерпуль" уже договаривается с представителями защитника "Наполи" Калиду Кулибали.
По информации Liverpool Echo, У "Ливерпуля" есть шорт-лист из пяти игроков на роль доминирующего центрального защитника.
В этот список входят Ибраима Конате из "РБ Лейпциг" и как раз Кулибали. Морабито ожидает, что президент "Наполи" Аурелио Де Ларентис попытается получить от "Ливерпуля" до 70 миллионов евро (60 млн. фунтов) за 29-летнего сенегальца.
"Они ("Ливерпуль") уже разговаривают с представителями игрока. Однако давайте посмотрим, какой будет цена".
"До COVID речь шла о 100 миллионах евро. Но сейчас цифры должны быть разумнее — трансферный рынок сложился вдвое".
"Давайте посмотрим, продаст ли его Де Лаурентис, потому что владельцам клубов сложно соглашаться на то, чтобы довольствоваться меньшим".
"У Кулибали отличные шансы перейти в "Ливерпуль". Они хотят, чтобы он играл в паре с Ван Дейком. Но Де Лаурентис постарается забрать свои 70 миллионов евро", — сообщил Морабито Inside Futbol.
30.03.2021 23:00
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Последние комментарии:
не перейдет скорее всего, дед в Неаполе упрется
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>У "Ливерпуля" есть шорт-лист из пяти игроков на роль доминирующего центрального защитника.
Колбасные БДСМщики хотят себе черного властелина, чтобы над ними доминировали не только на поле, но и в раздевалке. Хахаха. Расписались в своей гомосексуальности.
Но даже на этого старика портовым не хватит денег. Только если в рассрочку подпишут, да и то им придётся всем борделем работать круглые сутки, добывая грязный кэш своими скаузерскими дырочками...
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