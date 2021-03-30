"Арсенал" не собирается покупать Фекира

Переход плеймейкера "Реал Бетис" Набиля Фекира в "Арсенал" грядущим летом очень маловероятен.

На днях появилась информация, что "Арсенал" будет готов возобновить свой давний интерес к Фекиру, если не сумеет сохранить Мартина Эдегора, который вторую половину этого сезона проводит у "канониров" на правах аренды.



"Арсенал" действительно обдумывал приобретение Фекира в прошлом, однако известные проблемы Набиля с коленом и непомерные аппетиты агента не позволили сделке состояться.



И хотя сейчас Фекир вернулся в свою лучшую форму, а недавно сменил агента, "Арсенал" не планирует предпринимать никаких действий. Интерес лондонского клуба к 27-летнему французу является поверхностным, сообщает Football.London.



Приоритет "канониров" на летнее трансферное окно состоит в том, чтобы продлить аренду 22-летнего Эдегора, а также укрепить фланги обороны.