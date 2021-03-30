Хадсон-Одои вернулся в "Челси" с травмой плеча

Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои досрочно вернулся из молодежной сборной Англии в свой клуб по причине травмы.

Повредив свое плечо в минувшую субботу, Хадсон-Одои пропустил матч против сверстников из Португалии на следующий день.



А в преддверии важнейшего матча против хорватов на групповой стадии Чемпионата Европы U-21 главный тренер молодых англичан Эйди Бутройд и вовсе поведал, что Каллум уже уехал домой.



"Каллум определенно вне игры и уже вернулся в свой клуб, а Эмиль Смит-Роу под большим вопросом", — цитирует Бутройда Football.London.



Добавим, ранее в этот международный перерыв "Челси" также потерял полузащитника Нголо Канте, который повредил заднюю поверхность бедра в сборной Франции.