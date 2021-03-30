Хадсон-Одои вернулся в "Челси" с травмой плеча

Каллум Хадсон-Одои Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои досрочно вернулся из молодежной сборной Англии в свой клуб по причине травмы.

Повредив свое плечо в минувшую субботу, Хадсон-Одои пропустил матч против сверстников из Португалии на следующий день.

А в преддверии важнейшего матча против хорватов на групповой стадии Чемпионата Европы U-21 главный тренер молодых англичан Эйди Бутройд и вовсе поведал, что Каллум уже уехал домой.

"Каллум определенно вне игры и уже вернулся в свой клуб, а Эмиль Смит-Роу под большим вопросом", — цитирует Бутройда Football.London.

Добавим, ранее в этот международный перерыв "Челси" также потерял полузащитника Нголо Канте, который повредил заднюю поверхность бедра в сборной Франции.


Метки молодежная сборная Англии, травмы, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2021 21:00

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  1. alexander-arnold 30.03.2021 21:23 # alexander-arnold
    Канте сломался после того как вернул корабль на свое русло в Египте

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  2. dand 30.03.2021 21:08 # dand
    Что со всеми синими? По очереди ...

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  3. sausage 30.03.2021 21:05 # sausage
    Канте, Одои... Как там Джеймс, ещё бегает?

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