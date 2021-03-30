Венгер дал неожиданный совет Кейну

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер дал неожиданный совет нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну.

За последние дни Кейн получил кучу советов от известных личностей. Джермейн Дефо, Рой Кин и Эшли Коул — все они сходились во мнении, что Харри нужно сменить клуб, потому что в "Тоттенхэме" у него не будет трофеев.



Однако Венгер придерживается другой точки зрения, считая, что 27-летний капитан сборной Англии может реализовать свои амбиции вместе со "шпорами".



"Тоттенхэм" в том положении, когда он могут быть амбициозными. Не нужно делать выводы по ситуации в один день".



"В декабре "Тоттенхэм" был на вершине лиги. Несколько раз они были на вершине лиге и во время моей работы в "Арсенале".



"Он единственный, кто может давать оценку ситуации. Другие клубы всегда отслеживают таких игроков".



"Пока что он был настоящим лидером топ-уровня для "Тоттенхэма". Он лидер топ-уровня для английской сборной. Я высоко ценю его самоотдачу и его мастерство".



"Мне нравится, что сегодня он может играть практически как 10-й номер. Мастерство его передач, скорость его мышления и скорость выполнения им длинных забросов мяча исключительны", — сообщил Венгер beIN Sports.