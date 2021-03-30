Дини: "Правым защитником сборной Англии должен быть не Джеймс, а Ван-Биссака"
Капитан "Уотфорда" Трой Дини считает, что основным правым защитником сборной Англии на Евро-2020 должен быть не Рис Джеймс из "Челси", а Аарон Ван-Биссака из "Манчестер Юнайтед".
Джеймс вышел в стартовом составе англичан на победный матч против Сан-Марино на прошлой неделе, тогда как Ван-Биссака даже не был вызван в национальную команду на этот международный перерыв.
Однако для Дини представитель "Юнайтед" выглядит предпочтительнее, потому что регулярно играет за свой клуб и лучше обороняется.
"Здесь ничего личного — просто мое мнение. Я не думаю, что в этой команде должен играть Рис Джеймс вместо Аарона Ван-Биссаки. Должно быть наоборот".
"Главная причина в том, что Рис Джеймс не всегда попадает в стартовый состав "Челси". А Ван-Биссака так хорошо обороняется".
"Можно сколько угодно говорить о его (Ван-Биссаки) игре с мячом, но когда тебе нужно остановить игрока на фланге, он знает свою работу. А дальше он может передать мяч игрокам, которые распорядятся им лучше".
"Поэтому я хочу видеть справа Ван-Биссаку или Кайла Уолкера. Ван-Биссаку — больше", — сообщил Дини talkSPORT.
30.03.2021 19:00
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Последние комментарии:
Да Дини ты прав .. конечно если только защищатся! Если хочешь получить качество в атаке и защите то Джейм... а если тоьль в атаке то Арнольд :)
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Ну так и будет, на всякие сан марины пусть побегает джеймс
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потому что у него кожа темнее, очевидно же
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Миха, а зачем нам мнение Троя? Он кто есть такой?
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