Дини: "Правым защитником сборной Англии должен быть не Джеймс, а Ван-Биссака"

Аарон Ван-Биссака Капитан "Уотфорда" Трой Дини считает, что основным правым защитником сборной Англии на Евро-2020 должен быть не Рис Джеймс из "Челси", а Аарон Ван-Биссака из "Манчестер Юнайтед".

Джеймс вышел в стартовом составе англичан на победный матч против Сан-Марино на прошлой неделе, тогда как Ван-Биссака даже не был вызван в национальную команду на этот международный перерыв.

Однако для Дини представитель "Юнайтед" выглядит предпочтительнее, потому что регулярно играет за свой клуб и лучше обороняется.

"Здесь ничего личного — просто мое мнение. Я не думаю, что в этой команде должен играть Рис Джеймс вместо Аарона Ван-Биссаки. Должно быть наоборот".

"Главная причина в том, что Рис Джеймс не всегда попадает в стартовый состав "Челси". А Ван-Биссака так хорошо обороняется".

"Можно сколько угодно говорить о его (Ван-Биссаки) игре с мячом, но когда тебе нужно остановить игрока на фланге, он знает свою работу. А дальше он может передать мяч игрокам, которые распорядятся им лучше".

"Поэтому я хочу видеть справа Ван-Биссаку или Кайла Уолкера. Ван-Биссаку — больше", — сообщил Дини talkSPORT.


Метки Ван-Биссака, Джеймс, Дини, Манчестер Юнайтед, Уотфорд, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2021 19:00

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  1. chelsiukpro 30.03.2021 19:27 # chelsiukpro
    Да Дини ты прав .. конечно если только защищатся! Если хочешь получить качество в атаке и защите то Джейм... а если тоьль в атаке то Арнольд :)

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  2. januzaj00 30.03.2021 19:26 # januzaj00
    Ну так и будет, на всякие сан марины пусть побегает джеймс

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  3. dallaslp 30.03.2021 19:22 # dallaslp
    потому что у него кожа темнее, очевидно же

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  4. danny949494 30.03.2021 19:11 # danny949494
    Миха, а зачем нам мнение Троя? Он кто есть такой?

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