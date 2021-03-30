Агент: "Камавинга готов к переезду в Премьер-Лигу"
Агент Джонатан Барнетт заявил, что вундеркинд "Ренна" Эдуардо Камавинга готов к переезду в Премьер-Лигу.
Камавинга обещает стать одной из самых лакомых целей на трансферном рынке грядущим летом. У Эдуардо остается всего один год по контракту, что делает его уход из "Ренна" практически неизбежным.
Интерес к французскому полузащитнику приписывают "Реалу", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Ливерпулю", и Барнетт вполне допускает переезд своего клиента в Англию.
"Камавинга готов играть в Премьер-Лиге в следующем году. Настолько он хорош. Случится это или нет, я не знаю".
"Он через многое прошел в своей жизни, он был беженцем, его дом (в Анголе) сгорел. Но у него удивительно сильный характер. Он не рядовой 18-летний парень".
"Его не испугаешь игрой перед 100,000 зрителей. Он славный малый, и я думаю, он станет суперзвездой", — сообщил Барнетт The Athletic.
30.03.2021 18:00
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Поколение за поколением растёт нынче у Франции. Нашествие какое то.
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