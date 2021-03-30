Саутгейт: "Кейн суперпозитивен насчет сезона "Тоттенхэма"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что нападающий Харри Кейн настроен "суперпозитивно" относительно перспектив "Тоттенхэма" в этом сезоне.

Этот сезон многие уже окрестили провальным для "Тоттенхэма", однако "шпоры" находятся в одной победе от топ-4 Премьер-Лиги, а в следующем месяце сыграют в финале Кубка Лиги против "Манчестер Сити".



Именно на этих позитивных вещах и сосредоточен Кейн, забивший 28 голов и отдавший 17 результативных передач за клуб и сборную в этом сезоне.



"Что меня порадовало насчет Харри за последнюю неделю, так это его суперпозитивный настрой насчет всего".



"Его точка зрения насчет положения своего клуба такова, что они в трех очках от зоны Лги Чемпионов и ожидают финала Кубка Лиги. Это единственное, что он обсуждал со мной. Он был очень хорошим лидером для нас всю неделю", — цитирует Саутгейта The Guardian.