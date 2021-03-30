"Порту" и "Челси" дважды сыграют в Севилье

Челси Оба матча против "Порту" в четвертьфинале Лиги Чемпионов "Челси" сыграет в испанском городе Севилья.

При жеребьевке 1/4 финала Лиги Чемпионов команде Томаса Тухеля попался, пожалуй, наиболее приятный соперник, несмотря на то, что в предыдущем раунде "Порту" выбил из борьбы "Ювентус".

"Синие" должны были отправиться в Португалию 7 апреля, а 13 апреля ожидали визита "Порту" на "Стэмфорд Бридж".

И хотя Португалия была исключена из "красного списка" Великобритании, отсутствие прямого авиасообщения между двумя странами заставило УЕФА перенести оба матча на нейтральное поле.

В опубликованном УЕФА заявлении говорится, что "Порту" и "Челси" дважды сыграют на "Рамон Санчес Писхуан", стадионе "Севильи", где "синие" одержали победу 0:4 на групповом этапе этого розыгрыша Лиги Чемпионов.


Метки Лига Чемпионов, Порту, УЕФА, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2021 16:00

Количество просмотров Просмотров: 674

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. alexomck 30.03.2021 16:17 # alexomck
    у Порту 2 ушастых, у Челси 0, португезы будут играть где им ближе и удобнее - логично:)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: