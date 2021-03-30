"Порту" и "Челси" дважды сыграют в Севилье
Оба матча против "Порту" в четвертьфинале Лиги Чемпионов "Челси" сыграет в испанском городе Севилья.
При жеребьевке 1/4 финала Лиги Чемпионов команде Томаса Тухеля попался, пожалуй, наиболее приятный соперник, несмотря на то, что в предыдущем раунде "Порту" выбил из борьбы "Ювентус".
"Синие" должны были отправиться в Португалию 7 апреля, а 13 апреля ожидали визита "Порту" на "Стэмфорд Бридж".
И хотя Португалия была исключена из "красного списка" Великобритании, отсутствие прямого авиасообщения между двумя странами заставило УЕФА перенести оба матча на нейтральное поле.
В опубликованном УЕФА заявлении говорится, что "Порту" и "Челси" дважды сыграют на "Рамон Санчес Писхуан", стадионе "Севильи", где "синие" одержали победу 0:4 на групповом этапе этого розыгрыша Лиги Чемпионов.
30.03.2021 16:00
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у Порту 2 ушастых, у Челси 0, португезы будут играть где им ближе и удобнее - логично:)
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