"Порту" и "Челси" дважды сыграют в Севилье

Оба матча против "Порту" в четвертьфинале Лиги Чемпионов "Челси" сыграет в испанском городе Севилья.

При жеребьевке 1/4 финала Лиги Чемпионов команде Томаса Тухеля попался, пожалуй, наиболее приятный соперник, несмотря на то, что в предыдущем раунде "Порту" выбил из борьбы "Ювентус".



"Синие" должны были отправиться в Португалию 7 апреля, а 13 апреля ожидали визита "Порту" на "Стэмфорд Бридж".



И хотя Португалия была исключена из "красного списка" Великобритании, отсутствие прямого авиасообщения между двумя странами заставило УЕФА перенести оба матча на нейтральное поле.



В опубликованном УЕФА заявлении говорится, что "Порту" и "Челси" дважды сыграют на "Рамон Санчес Писхуан", стадионе "Севильи", где "синие" одержали победу 0:4 на групповом этапе этого розыгрыша Лиги Чемпионов.