Райола: "Владелец МЮ сказал, что я был прав насчет Погба"

Поль Погба Агент Мино Райола заявил, что "Манчестер Юнайтед" признал неправоту своего бывшего главного тренера сэра Алекса Фергюсона, отпустившего полузащитника Поля Погба из клуба.

Покинув "Юнайтед" свободным агентом в 2012 году, в 2016 Поль вернулся на "Олд Траффорд" из "Ювентуса" в статусе самого дорогого игрока мира (89 миллионов фунтов).

Принято считать, что Фергюсон отпустил Погба из-за нежелания вести дела с Райолой, которого он открыто критиковал в своем автобиографической книге. Однако у Мино есть свое мнение на этот счет.

"Когда Фергюсон раскритиковал меня, это был лучший комплимент, что я только мог получить от кого-либо. Фергюсон привык, что люди пресмыкаются перед ним: "Да, сэр. Да, сэр. Да, сэр".

"Должен сказать, после ухода Фергюсона из "Манчестер Юнайтед" владелец их клуба (Глэйзер), купив Поля Погба обратно, сказал мне, что я был прав. Потому что я не хотел, чтобы Поль Погба уходил. Это Фергюсон не верил в Поля Погба".

"Поэтому, когда Фергюсон говорит "он мне не нравится", это лучший комплимент для меня. Это как если бы Зепп Блаттер сказал про меня: "Он мне не нравится". Великолепно. Мне все равно, что говорит Фергюсон".

"Повлияла ли ситуация с Погба на мои отношения с "Юнайтед"? Мне плевать, если никто из моих игроков больше никогда не перейдет в "Манчестер Юнайтед". Я не принадлежу их клубу. Я независим. Я забочусь лишь о своих игроках. До тех пор, пока ты нравишься своим игрокам, ты продолжаешь делать, что делаешь", — сообщил Райола The Athletic.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Райола, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2021 15:00

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