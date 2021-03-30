Райола: "Владелец МЮ сказал, что я был прав насчет Погба"

Агент Мино Райола заявил, что "Манчестер Юнайтед" признал неправоту своего бывшего главного тренера сэра Алекса Фергюсона, отпустившего полузащитника Поля Погба из клуба.

Покинув "Юнайтед" свободным агентом в 2012 году, в 2016 Поль вернулся на "Олд Траффорд" из "Ювентуса" в статусе самого дорогого игрока мира (89 миллионов фунтов).



Принято считать, что Фергюсон отпустил Погба из-за нежелания вести дела с Райолой, которого он открыто критиковал в своем автобиографической книге. Однако у Мино есть свое мнение на этот счет.



"Когда Фергюсон раскритиковал меня, это был лучший комплимент, что я только мог получить от кого-либо. Фергюсон привык, что люди пресмыкаются перед ним: "Да, сэр. Да, сэр. Да, сэр".



"Должен сказать, после ухода Фергюсона из "Манчестер Юнайтед" владелец их клуба (Глэйзер), купив Поля Погба обратно, сказал мне, что я был прав. Потому что я не хотел, чтобы Поль Погба уходил. Это Фергюсон не верил в Поля Погба".



"Поэтому, когда Фергюсон говорит "он мне не нравится", это лучший комплимент для меня. Это как если бы Зепп Блаттер сказал про меня: "Он мне не нравится". Великолепно. Мне все равно, что говорит Фергюсон".



"Повлияла ли ситуация с Погба на мои отношения с "Юнайтед"? Мне плевать, если никто из моих игроков больше никогда не перейдет в "Манчестер Юнайтед". Я не принадлежу их клубу. Я независим. Я забочусь лишь о своих игроках. До тех пор, пока ты нравишься своим игрокам, ты продолжаешь делать, что делаешь", — сообщил Райола The Athletic.