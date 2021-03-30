Лэмпард пытался купить Щесны в "Челси"
Экс-главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард был заинтересован в приглашении голкипера "Ювентуса" Войцеха Щесны на "Стэмфорд Бридж" прошлым летом.
Разочаровавшись в Кепе Аррисабалаге в прошлом сезоне, в сентябре Лэмпард купил Эдуара Менди у "Ренна" за 22 миллиона фунтов.
Перед этим, как утверждает The Telegraph, Фрэнк пытался вернуть в Лондон Щесны, который ранее в своей карьере выступал здесь за "Арсенал".
Однако Войцех предпочел остаться в Турине. 30-летний поляк, наконец, утвердился первым номером "Ювентуса", подучил итальянский язык и просто не пожелал снова менять обстановку.
Добавим, в среду вечером Щесны, выступающий за "Ювентус" с 2017 года, все-таки вернется в Англию. Войцех должен сыграть за сборную Польши против англичан на "Уэмбли" в рамках отбора к ЧМ-2022.
30.03.2021 14:00
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Последние комментарии:
Ну и дурак.. Дважды в АПЛ не входят с успехом.
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Повезло, Менди отлично вписался. В следующем сезоне посмотрим, продолжит ли Эдик играть на своём высочайшем уровне.
А Войцех пускай в ливерпул идёт - на пару с Алисой будет косячить и доводить своих родителей до самоубийства.
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