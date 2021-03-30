Лэмпард пытался купить Щесны в "Челси"

Экс-главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард был заинтересован в приглашении голкипера "Ювентуса" Войцеха Щесны на "Стэмфорд Бридж" прошлым летом.

Разочаровавшись в Кепе Аррисабалаге в прошлом сезоне, в сентябре Лэмпард купил Эдуара Менди у "Ренна" за 22 миллиона фунтов.



Перед этим, как утверждает The Telegraph, Фрэнк пытался вернуть в Лондон Щесны, который ранее в своей карьере выступал здесь за "Арсенал".



Однако Войцех предпочел остаться в Турине. 30-летний поляк, наконец, утвердился первым номером "Ювентуса", подучил итальянский язык и просто не пожелал снова менять обстановку.



Добавим, в среду вечером Щесны, выступающий за "Ювентус" с 2017 года, все-таки вернется в Англию. Войцех должен сыграть за сборную Польши против англичан на "Уэмбли" в рамках отбора к ЧМ-2022.