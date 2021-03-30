Райола: "Каждый ошибался насчет Холанда"

Агент Мино Райола признал, что допустил ошибку, когда решил использовать дортмундскую "Боруссию" в качестве перевалочного пункта для нападающего Эрлинга Холанда.

В январе прошлого года Холанд удивил многих, отвергнув интерес "Манчестер Юнайтед" и отправившись из австрийского "Ред Булл" в "Боруссию".



С самого начала — в том числе по наличию в контракте пункта об отступных — было понятно, что Дортмунд станет промежуточным этапом для Эрлинга на пути в какой-нибудь в топ-клуб, и сейчас Райола чувствует, что мог сразу отправить своего клиента повыше.



"Каждый ошибался насчет Холанда. Он развивается гораздо быстрее, чем каждый себе представлял".



"Холанд опережает свое развитие. Он движется с опережением графика. Возможно, я был чересчур осторожен, когда сказал: "О, нет, давай сперва отправимся в Дортмунд вместо того, чтобы уйти туда, не знаю куда".



"Этот парень — я на 100 процентов в этом убежден, как и убежден каждый — может перейти в любой клуб, как ему захочется. Он уже достиг этого уровня".



"И он мог это сделать в прошлом году. Но, возможно, в прошлом году некоторые команды все еще говорили: "О, он же выступал за "Ред Булл", сможет ли он это делать в другом клубе?"



"Он развивается быстрее, чем сам представлял. Поэтому, да, Холанд у всех на устах", — сообщил Райола The Athletic.