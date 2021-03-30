Прощаясь с Агуэро, "Сити" освобождает место для Холанда

Эрлинг Холанд У решения "Манчестер Сити" объявить о расставании с Серхио Агуэро уже в марте может быть конкретная причина. Так "горожане" расчищают место для нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Ранее главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола говорил, что от игры Агуэро в остатке сезона будет зависеть, получит ли Серхио новый контракт.

Учитывая это, многие болельщики удивились, когда накануне "горожане" официально объявили, что в конце сезона 32-летний аргентинец покинет клуб свободным агентом.

В своем заявлении по этому поводу Агуэро сообщает, что хочет продолжать играть в футбол на высочайшем уровне, и Manchester Evening News с The Telegraph ожидают, что теперь Серхио продолжит карьеру в "Барселоне".

Помимо Агуэро, новый президент "Барселоны" Жоан Лапорта также собирается подписать свободными агентами Эрика Гарсию, Джорджиньо Вейналдума и Мемфиса Депая, надеясь с помощью этих трансферов убедить Лионеля Месси остаться.

Расставание с Агуэро оставляет "Сити" только с нестабильным Габриэлем Жезусом из числа чистых нападающих, и делает покупку забивного форварда еще более важной задачей на летнее трансферное окно.

В то же время "горожане" становятся еще более привлекательным вариантом для Холанда, ведь теперь 20-летнему норвежцу, забившему 33 гола в 31 матче этого сезона за "Боруссию", гарантировано место в основе команды Гвардиолы.

Несмотря на конкуренцию со стороны "Реала", "Челси" и "Манчестер Юнайтед", "Сити" является фаворитом в борьбе за Холанда, но, если верить слухам, "горожанам" придется раскошелиться на 154 миллиона фунтов ради приобретения Эрлинга.


Метки Агуэро, Боруссия, Манчестер Сити, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2021 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1329

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Последние комментарии:




  1. melwood-lfc 30.03.2021 13:22 # melwood-lfc
    вспомнил, как степан по своей тупости ввел фишку, "да я спецом написал чушь такую, чтобы вы подумали, шо я тупой"...а на самом деле сам всех тип собрал
    мде

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  2. mancityman 30.03.2021 13:03 # mancityman
    Это правда.

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  3. vyrentz 30.03.2021 12:42 # vyrentz
    Наверное, все забыли сколько голов в Бундесе забивал Жорик Мхитарян

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  4. chelsea88 30.03.2021 12:36 # chelsea88
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Прощаясь с Агуэро, "Сити" освобождает место для Сещерки.

    Источник: http://fapl.ru/posts/84972/

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  5. ry-l 30.03.2021 12:34 # ry-l
    Фу, мешки

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  6. kler 30.03.2021 12:21 # kler
    чемпик можно не начинать , та и не продолжать в принципа тоже

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  7. alexomck 30.03.2021 12:21 # alexomck
    зачем ему шаг назад делать? перейдет в Челси, пинсы с фапла договорились.

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  8. krakovyak 30.03.2021 12:17 # krakovyak
    Прощаясь со сковзерами пенсы освобождают рот для шитиедов.

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  9. lfcynwa 30.03.2021 12:08 # lfcynwa
    имба!

    глянем как приспособится к позиционному футболу Пепа

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  10. true-manc 30.03.2021 12:01 # true-manc
    1 КОРОЛИ 30 71

    7 Портовые проститутки 29 46

    Источник: http://fapl.ru/

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