Прощаясь с Агуэро, "Сити" освобождает место для Холанда

У решения "Манчестер Сити" объявить о расставании с Серхио Агуэро уже в марте может быть конкретная причина. Так "горожане" расчищают место для нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Ранее главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола говорил, что от игры Агуэро в остатке сезона будет зависеть, получит ли Серхио новый контракт.



Учитывая это, многие болельщики удивились, когда накануне "горожане" официально объявили, что в конце сезона 32-летний аргентинец покинет клуб свободным агентом.



В своем заявлении по этому поводу Агуэро сообщает, что хочет продолжать играть в футбол на высочайшем уровне, и Manchester Evening News с The Telegraph ожидают, что теперь Серхио продолжит карьеру в "Барселоне".



Помимо Агуэро, новый президент "Барселоны" Жоан Лапорта также собирается подписать свободными агентами Эрика Гарсию, Джорджиньо Вейналдума и Мемфиса Депая, надеясь с помощью этих трансферов убедить Лионеля Месси остаться.



Расставание с Агуэро оставляет "Сити" только с нестабильным Габриэлем Жезусом из числа чистых нападающих, и делает покупку забивного форварда еще более важной задачей на летнее трансферное окно.



В то же время "горожане" становятся еще более привлекательным вариантом для Холанда, ведь теперь 20-летнему норвежцу, забившему 33 гола в 31 матче этого сезона за "Боруссию", гарантировано место в основе команды Гвардиолы.



Несмотря на конкуренцию со стороны "Реала", "Челси" и "Манчестер Юнайтед", "Сити" является фаворитом в борьбе за Холанда, но, если верить слухам, "горожанам" придется раскошелиться на 154 миллиона фунтов ради приобретения Эрлинга.