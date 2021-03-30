Прощаясь с Агуэро, "Сити" освобождает место для Холанда
У решения "Манчестер Сити" объявить о расставании с Серхио Агуэро уже в марте может быть конкретная причина. Так "горожане" расчищают место для нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
Ранее главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола говорил, что от игры Агуэро в остатке сезона будет зависеть, получит ли Серхио новый контракт.
Учитывая это, многие болельщики удивились, когда накануне "горожане" официально объявили, что в конце сезона 32-летний аргентинец покинет клуб свободным агентом.
В своем заявлении по этому поводу Агуэро сообщает, что хочет продолжать играть в футбол на высочайшем уровне, и Manchester Evening News с The Telegraph ожидают, что теперь Серхио продолжит карьеру в "Барселоне".
Помимо Агуэро, новый президент "Барселоны" Жоан Лапорта также собирается подписать свободными агентами Эрика Гарсию, Джорджиньо Вейналдума и Мемфиса Депая, надеясь с помощью этих трансферов убедить Лионеля Месси остаться.
Расставание с Агуэро оставляет "Сити" только с нестабильным Габриэлем Жезусом из числа чистых нападающих, и делает покупку забивного форварда еще более важной задачей на летнее трансферное окно.
В то же время "горожане" становятся еще более привлекательным вариантом для Холанда, ведь теперь 20-летнему норвежцу, забившему 33 гола в 31 матче этого сезона за "Боруссию", гарантировано место в основе команды Гвардиолы.
Несмотря на конкуренцию со стороны "Реала", "Челси" и "Манчестер Юнайтед", "Сити" является фаворитом в борьбе за Холанда, но, если верить слухам, "горожанам" придется раскошелиться на 154 миллиона фунтов ради приобретения Эрлинга.
30.03.2021 12:00
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вспомнил, как степан по своей тупости ввел фишку, "да я спецом написал чушь такую, чтобы вы подумали, шо я тупой"...а на самом деле сам всех тип собрал
мде
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Это правда.
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Наверное, все забыли сколько голов в Бундесе забивал Жорик Мхитарян
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FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
Прощаясь с Агуэро, "Сити" освобождает место для Сещерки.
Источник: http://fapl.ru/posts/84972/
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Фу, мешки
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чемпик можно не начинать , та и не продолжать в принципа тоже
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зачем ему шаг назад делать? перейдет в Челси, пинсы с фапла договорились.
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Прощаясь со сковзерами пенсы освобождают рот для шитиедов.
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имба!
глянем как приспособится к позиционному футболу Пепа
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1 КОРОЛИ 30 71
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Источник: http://fapl.ru/
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