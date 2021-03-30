Ливерпуль" лидирует в борьбе за Кулибали

"Ливерпуль" лидирует в борьбе за защитника "Наполи" Калиду Кулибали.

Лишь накануне стало известно, что "Ливерпуль" близок к покупке Ибраимы Конате из "РБ Лейпциг" за 34 миллиона фунтов.



Либо главный тренер "красных" Юрген Клопп выбирает из нескольких вариантов, либо намерен привести в команду сразу двух центральных защитников, но Gazzetta dello Sport утверждает, что чемпионы Премьер-Лиги хотят Кулибали.



Сообщается, что "Ливерпуль" уже установил контакт с "Наполи", чей президент Аурелио Де Лаурентис осознает необходимость продажи одного из ведущих игроков ввиду тяжелого финансового положения клуба.



"Наполи" будет готов отпустить Кулибали, которому в июне исполнится 30, за сумму в 50-60 миллионов евро (42-51 млн. фунтов). Это значительно меньше тех денег, которые итальянский клуб требовал за сенегальца раньше.



Также сообщается, что "Ливерпуль" "значительно опережает" ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", которые тоже заинтересованы в Кулибали. Сам Калиду жаждет присоединиться к команде Клоппа, чтобы играть в паре с Виргилом Ван Дейком.