Ливерпуль" лидирует в борьбе за Кулибали

Калиду Кулибали "Ливерпуль" лидирует в борьбе за защитника "Наполи" Калиду Кулибали.

Лишь накануне стало известно, что "Ливерпуль" близок к покупке Ибраимы Конате из "РБ Лейпциг" за 34 миллиона фунтов.

Либо главный тренер "красных" Юрген Клопп выбирает из нескольких вариантов, либо намерен привести в команду сразу двух центральных защитников, но Gazzetta dello Sport утверждает, что чемпионы Премьер-Лиги хотят Кулибали.

Сообщается, что "Ливерпуль" уже установил контакт с "Наполи", чей президент Аурелио Де Лаурентис осознает необходимость продажи одного из ведущих игроков ввиду тяжелого финансового положения клуба.

"Наполи" будет готов отпустить Кулибали, которому в июне исполнится 30, за сумму в 50-60 миллионов евро (42-51 млн. фунтов). Это значительно меньше тех денег, которые итальянский клуб требовал за сенегальца раньше.

Также сообщается, что "Ливерпуль" "значительно опережает" ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", которые тоже заинтересованы в Кулибали. Сам Калиду жаждет присоединиться к команде Клоппа, чтобы играть в паре с Виргилом Ван Дейком.


Метки Кулибали, Ливерпуль, Наполи

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2021 11:00

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  1. liverpool888 30.03.2021 11:26 # liverpool888
    ВВД всегда играет левого центрального защитника. Зачем нам Кулибали на эту позицию?
    Его хватит на пару сезонов, платить ему надо большую зарплату, в дальнейшем его невозможно будет продать.
    Считаю эту сделку нерациональной. Лучше обратить внимание на другие варианты.
    А ему стоит идти к Карло в Эвертон.

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  2. scauzer11 30.03.2021 11:19 # scauzer11
    по ходу всех ЦЗ теперь автоматически в Ливерпуль сватать будут)

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  3. gerrard08 30.03.2021 11:07 # gerrard08
    За 30 если отдадут, то надо брать

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