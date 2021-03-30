Стоунс объяснил свое преображение в этом сезоне

Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунс назвал причину своего преображения в этом сезоне.

В концовке прошлого сезона Стоунс был номинально пятым выбором главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы на позиции центрального защитника. Многие уже успели поставить крест на экс-игроке "Эвертона".



Казалось, веру в Стоунса потерял и Гвардиола, приведя на "Этихад" Рубена Диаша и Натана Аке прошлым летом. Однако как раз увеличение конкуренции и подстегнуло Джона, который сейчас проводит свой лучший сезон в карьере, сформировав надежную связку с португальским новичком "Сити".



"Эти пришедшие парни добавили мне мотивации, чтобы улучшить свою игру и доказать свою состоятельность".



"Я взял и поработал над всеми вещами, над которыми мне нужно было поработать. Будучи игроком, ты никогда не можешь расслабиться — даже когда все складывается легко для тебя. Во всем есть вызов".



"Я рассматривал это как вызов. Вызов, чтобы побороться за место в составе, и еще один вызов, чтобы сохранить его за собой".



"Думаю, прежде всего я хотел доказать свою состоятельность самому себе, чем кому-либо другому. Потому что это приносит большее удовлетворение".



"Когда тебе нужно выйти и показать людям, чего ты стоишь, ты испытываешь дополнительное давление, но прежде всего я это делал для себя", — цитирует Стоунса Manchester Evening News.