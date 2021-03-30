Салах вновь высказался насчет переезда в Ла Лигу

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах дал еще одно интервью испанской прессе, вновь не став исключать свой переезд в Ла Лигу.

Интервью Салаха AS в декабре наделало немало шуму. Тогда Мохамед сделал большой намек на то, что считает свой переход в "Реал" или "Барселону" возможным.



На сей раз, используя противостояние "Ливерпуля" и "Реала" в четвертьфинале Лиги Чемпионов как повод, интервью у 28-летнего египтянина взяла Marca, тоже задав самый интригующий вопрос.



"Представляю ли я себя в другом клубе после четырех лет в "Ливерпуле"? Это зависит не от меня. Посмотрим, что произойдет, но я предпочитаю не говорить об этом сейчас".



"Хотел бы я попробовать испанский футбол? Я надеюсь, что смогу играть в футбол еще много лет. Почему нет? Никто не знает, что случится в будущем, поэтому... Возможно, однажды, да".



"В остатке своей карьеры я хочу делать то же самое, что и в предыдущие годы. Выигрывать трофеи, забивать голы, помогать своей команде выигрывать трофеи... Это самое важное для меня", — сообщил Салах.