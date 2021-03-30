Директор "РБ Лейпциг": "Не думаю, "Ливерпуль" — вариант для Конате"

Ибраима Конате Спортивный директор "РБ Лейпциг" Маркус Креше считает, что защитнику Ибраиме Конате не нужно переходить в "Ливерпуль" грядущим летом.

В понедельник издание The Athletic сообщило, что "Ливерпуль" значительно продвинулся в переговорах с Конате, собираясь выплатить 34 миллиона фунтов отступных по контракту Ибраимы.

Однако Креше считает, что 21-летнему французу не нужно спешить с отъездом из Лейпцига.

"Я не могу ничего сказать насчет этого. Не думаю, что это вариант для Ибу".

"У него есть долгосрочный контракт с нами, и он знает, что мы значим для него и что он значит для нас".

"В прошлом году ему не повезло, он долго отсутствовал с травмой, но в этом году он хорош. Он крайне важный игрок с большим потенциалом".

"Мы хотим помочь ему с дальнейшим развитием. Мы выступаем на международном уровне, у нас очень хорошая команда, поэтому я не вижу причины для него уходить от нас", — сообщил Креше Stats Perform News.


Метки Конате, Ливерпуль, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2021 08:00

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