Лэмпарда могут позвать в молодежную сборную Англии

Фрэнк Лэмпард FA рассматривает Фрэнка Лэмпарда на роль следующего главного тренера молодежной сборной Англии U-21.

В данный момент молодых англичан тренирует Эйди Бутройд, который получил эту работу в 2016 году после ухода Гарета Саутгейта во взрослую команду.

Несмотря на обилие талантов, уже проявивших себя на уровне Премьер-Лиге, в последнее время игра у молодежной сборной "трех львов" не ладится, вдобавок контракт Бутройда как раз истекает грядущим летом.

Как утверждает Daily Mail, у Ассоциации есть ощущение, что это подходящий момент, чтобы доверить команду U-21 кому-нибудь другому — например, Лэмпарду, который своей работой в "Челси" и "Дерби" доказал, что умеет развивать молодых игроков.

Фрэнк находится без работы с конца января, когда он был уволен из "Челси", и пока неясно, готов ли 43-летний англичанин отложить свои планы по возвращению в клубный футбол.


Метки Лэмпард, молодежная сборная Англии, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2021 07:00

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Последние комментарии:




  1. high-malvern 30.03.2021 07:31 # high-malvern
    U-21 даже Лэмпард не поможет, если играть будут такие полена как Брюстер и Нкетия. U-21 два поражения подряд от Швейцарии и Португалии без забитых мячей, лол).

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