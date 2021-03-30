Лэмпарда могут позвать в молодежную сборную Англии

FA рассматривает Фрэнка Лэмпарда на роль следующего главного тренера молодежной сборной Англии U-21.

В данный момент молодых англичан тренирует Эйди Бутройд, который получил эту работу в 2016 году после ухода Гарета Саутгейта во взрослую команду.



Несмотря на обилие талантов, уже проявивших себя на уровне Премьер-Лиге, в последнее время игра у молодежной сборной "трех львов" не ладится, вдобавок контракт Бутройда как раз истекает грядущим летом.



Как утверждает Daily Mail, у Ассоциации есть ощущение, что это подходящий момент, чтобы доверить команду U-21 кому-нибудь другому — например, Лэмпарду, который своей работой в "Челси" и "Дерби" доказал, что умеет развивать молодых игроков.



Фрэнк находится без работы с конца января, когда он был уволен из "Челси", и пока неясно, готов ли 43-летний англичанин отложить свои планы по возвращению в клубный футбол.