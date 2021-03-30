Лэмпарда могут позвать в молодежную сборную Англии
FA рассматривает Фрэнка Лэмпарда на роль следующего главного тренера молодежной сборной Англии U-21.
В данный момент молодых англичан тренирует Эйди Бутройд, который получил эту работу в 2016 году после ухода Гарета Саутгейта во взрослую команду.
Несмотря на обилие талантов, уже проявивших себя на уровне Премьер-Лиге, в последнее время игра у молодежной сборной "трех львов" не ладится, вдобавок контракт Бутройда как раз истекает грядущим летом.
Как утверждает Daily Mail, у Ассоциации есть ощущение, что это подходящий момент, чтобы доверить команду U-21 кому-нибудь другому — например, Лэмпарду, который своей работой в "Челси" и "Дерби" доказал, что умеет развивать молодых игроков.
Фрэнк находится без работы с конца января, когда он был уволен из "Челси", и пока неясно, готов ли 43-летний англичанин отложить свои планы по возвращению в клубный футбол.
30.03.2021 07:00
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U-21 даже Лэмпард не поможет, если играть будут такие полена как Брюстер и Нкетия. U-21 два поражения подряд от Швейцарии и Португалии без забитых мячей, лол).
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