Агуэро покинет "Манчестер Сити" в конце сезона

Серхио Агуэро "Манчестер Сити" официально объявил, что нападающий Серхио Агуэро покидает клуб по окончании этого сезона.

Агуэро выступает за "Сити" после своего перехода из "Атлетико" в 2011 году. За этого без малого десятилетие Серхио стал лучшим бомбардиром в истории клуба с "Этихад", забив 257 голов в 384 матчах.

В течение этого времени Агуэро выиграл четыре титула Премьер-Лиги, один Кубок Англии, пять Кубков Лиги и определенно имеет шансы что-нибудь к этому добавить в нынешней кампании.

Однако из-за проблем со здоровьем Серхио почти не играет в этом сезоне, и стороны решили, что истекающий контракт 32-летнего аргентинца не будет продлен.

Также "Сити" сообщает, что в честь Агуэро будет поставлена статуя — близ фигур Венсана Компани и Давида Сильвы у "Этихад".

"Невозможно переоценить вклад Серхио в успехи "Манчестер Сити" в последние 10 лет. Его легендарный статус будет навсегда запечатлен в памяти каждого, кто любит клуб и, возможно, даже тех, кто просто любит футбол", — заявил президент "горожан" Халдун Аль Мубарак.


Метки Агуэро, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2021 00:05

Количество просмотров Просмотров: 404

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  1. van-dijk 30.03.2021 00:39 # van-dijk
    Английский Кержаков.

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  2. lfcynwa 30.03.2021 00:37 # lfcynwa
    КПР тогда знатно покарал в последнем туре

    братики, есть паста тоговорота с той ветки?

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  3. griezmann 30.03.2021 00:35 # griezmann
    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

  4. gandalf 30.03.2021 00:33 # gandalf
    Достижения:
    - Чемпион Англии: 1936/37, 1967/68, 2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19
    - Обладатель Кубка Англии: 1904, 1934, 1956, 1969, 2011

    Источник: http://fapl.ru/teams/12/

    миха петух где кубок англии 2019?

    (ответить)

  5. van-dijk 30.03.2021 00:23 # van-dijk
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    (ответить)

  6. true-manc 30.03.2021 00:16 # true-manc
    Прощай, КОРОЛЬ!!! Твой гол КПР в 2012-м навсегда в наших сердцах! Поставил на колени всю АПЛ.

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  7. winslow 30.03.2021 00:15 # winslow
    До боли грустно
    Уходит легенда !

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  8. kler 30.03.2021 00:12 # kler
    просто КОРОЛЬ!!!
    прикиньте только если бы не травмы ?

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  9. melwood-lfc 30.03.2021 00:11 # melwood-lfc
    лучший нападающий апл за 10 лет

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