Агуэро покинет "Манчестер Сити" в конце сезона

"Манчестер Сити" официально объявил, что нападающий Серхио Агуэро покидает клуб по окончании этого сезона.

Агуэро выступает за "Сити" после своего перехода из "Атлетико" в 2011 году. За этого без малого десятилетие Серхио стал лучшим бомбардиром в истории клуба с "Этихад", забив 257 голов в 384 матчах.



В течение этого времени Агуэро выиграл четыре титула Премьер-Лиги, один Кубок Англии, пять Кубков Лиги и определенно имеет шансы что-нибудь к этому добавить в нынешней кампании.



Однако из-за проблем со здоровьем Серхио почти не играет в этом сезоне, и стороны решили, что истекающий контракт 32-летнего аргентинца не будет продлен.



Также "Сити" сообщает, что в честь Агуэро будет поставлена статуя — близ фигур Венсана Компани и Давида Сильвы у "Этихад".



"Невозможно переоценить вклад Серхио в успехи "Манчестер Сити" в последние 10 лет. Его легендарный статус будет навсегда запечатлен в памяти каждого, кто любит клуб и, возможно, даже тех, кто просто любит футбол", — заявил президент "горожан" Халдун Аль Мубарак.