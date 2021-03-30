Агуэро покинет "Манчестер Сити" в конце сезона
"Манчестер Сити" официально объявил, что нападающий Серхио Агуэро покидает клуб по окончании этого сезона.
Агуэро выступает за "Сити" после своего перехода из "Атлетико" в 2011 году. За этого без малого десятилетие Серхио стал лучшим бомбардиром в истории клуба с "Этихад", забив 257 голов в 384 матчах.
В течение этого времени Агуэро выиграл четыре титула Премьер-Лиги, один Кубок Англии, пять Кубков Лиги и определенно имеет шансы что-нибудь к этому добавить в нынешней кампании.
Однако из-за проблем со здоровьем Серхио почти не играет в этом сезоне, и стороны решили, что истекающий контракт 32-летнего аргентинца не будет продлен.
Также "Сити" сообщает, что в честь Агуэро будет поставлена статуя — близ фигур Венсана Компани и Давида Сильвы у "Этихад".
"Невозможно переоценить вклад Серхио в успехи "Манчестер Сити" в последние 10 лет. Его легендарный статус будет навсегда запечатлен в памяти каждого, кто любит клуб и, возможно, даже тех, кто просто любит футбол", — заявил президент "горожан" Халдун Аль Мубарак.
30.03.2021 00:05
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Последние комментарии:
Английский Кержаков.
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КПР тогда знатно покарал в последнем туре
братики, есть паста тоговорота с той ветки?
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КОРОЛЬ!!!
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Достижения:
- Чемпион Англии: 1936/37, 1967/68, 2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19
- Обладатель Кубка Англии: 1904, 1934, 1956, 1969, 2011
Источник: http://fapl.ru/teams/12/
миха петух где кубок англии 2019?
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Прощай, КОРОЛЬ!!! Твой гол КПР в 2012-м навсегда в наших сердцах! Поставил на колени всю АПЛ.
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До боли грустно
Уходит легенда !
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просто КОРОЛЬ!!!
прикиньте только если бы не травмы ?
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лучший нападающий апл за 10 лет
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