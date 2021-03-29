Три клуба Премьер-Лиги готовы побороться за Забитцера

Клубы Премьер-Лиги готовы сойтись в битве за полузащитника Марселя Забитцера, который решил покинуть "РБ Лейпциг грядущим летом.

Сыграв более 200 матчей за "РБ Лейпциг" и еще 51 за родственный "Ред Булл", теперь Забитцер готов попробовать себя в большом клубе. Контракт Марселя истекает в июне 2022, так что грядущее лето будет подходящим моментом для уходя на повышение.



Bild ожидает, что доступность для трансфера такого классного игрока вызовет большой интерес у европейских грандов, в первую очередь — из Премьер-Лиги.



Достоверно известно, что давний интерес к Марселю имеет "Тоттенхэм". Также внимание на 27-летнего австрийца готовы обратить "Ливерпуль", которому нужна замена Джорджиньо Вейналдуму, и "Манчестер Юнайтед", который может попрощаться с Полем Погба и Донни Ван де Беком.



Добавим, трансфер Забитцера, забившего семь голов и отдавшего шесть результативных передач в 31 матче этого сезона, оценивается в 35 миллионов фунтов.