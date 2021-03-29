Два клуба МЛС хотят Старриджа

Бывший нападающий "Ливерпуля", "Манчестер Сити" и "Челси" Даниэль Старридж получил возможность перезагрузить свою карьеру в Америке.

Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, в преддверии нового сезона за Старриджа сражаются два клуба МЛС: "Ди-Си Юнайтед", где ранее выступал Уэйн Руни, и "Интер Майами", совладельцем которого является Дэвид Бекхэм.



Даниэль находится без клуба уже более года, досрочно покинув "Трабзонспор" в прошлом сезоне после дисквалификации FA за нарушение запрета на ставки.



31-летний англичанин не испытывал недостатка в предложениях все это время и не терял время даром, работая над своем физической формой в индивидуальном порядке.



В ближайшее время Старридж должен решить, отправится он в МЛС, чьи клубы уже установили контакт с представителями Даниэля, или попытается найти подходящий вариант на родине в преддверии сезона 2021/22.