Грилиш возобновил тренировки

Джек Грилиш Капитан "Астон Виллы" Джек Грилиш возобновил полноценные тренировки после шести недель отсутствия с травмой ноги.

Напомним, Грилиш не был вызван в сборную Англии на матчи против Сан-Марино, Албании и Польши. Это стало следствием травмы, которую Джек получил в проигранном "вилланам" матче Премьер-Лиги против "Лестера" 21 февраля (1:2).

В отсутствие своего капитана бирмингемская команда добыла только одну победу и забила два гола в шести матчах. Однако теперь главный тренер "Виллы" Дин Смит может вздохнуть спокойно.

Сегодня клуб с "Вилла Парк" официально подтвердил, что Грилиш возобновил тренировки в общей группе. Ожидается, что 25-летний плеймейкер будет готов к матчу против "Фулхэма" 4 апреля.

Добавим, в 22 матчах этого сезона Премьер-Лиги Грилиш забил шесть голов и отдал 12 результативных передач.


Метки Астон Вилла, Грилиш, травмы

Автор mihajlo   

Дата 29.03.2021 20:00

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