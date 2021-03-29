Капитан "Астон Виллы" Джек Грилиш возобновил полноценные тренировки после шести недель отсутствия с травмой ноги.

Напомним, Грилиш не был вызван в сборную Англии на матчи против Сан-Марино, Албании и Польши. Это стало следствием травмы, которую Джек получил в проигранном "вилланам" матче Премьер-Лиги против "Лестера" 21 февраля (1:2).



В отсутствие своего капитана бирмингемская команда добыла только одну победу и забила два гола в шести матчах. Однако теперь главный тренер "Виллы" Дин Смит может вздохнуть спокойно.



Сегодня клуб с "Вилла Парк" официально подтвердил, что Грилиш возобновил тренировки в общей группе. Ожидается, что 25-летний плеймейкер будет готов к матчу против "Фулхэма" 4 апреля.



Добавим, в 22 матчах этого сезона Премьер-Лиги Грилиш забил шесть голов и отдал 12 результативных передач.