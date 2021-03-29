Бэйл: "Я юридически обязан вернуться в "Реал"

Вингер "Тоттенхэма" Гарет Бэйл объяснил свои слова насчет возвращения в "Реал".

На прошлой неделе Бэйл расстроил фанатов "шпор", своим высказыванием дав понять, что не останется в Северном Лондоне после завершения своей аренды.



Однако план Гарета вернуться в Мадрид вовсе не означает, что в следующем сезоне 31-летний валлиец будет выступать за команду Зинедина Зидана.



"Если говорить о следующем сезоне, то мой контракт юридически обязывает меня вернуться в "Реал", что я и имел ввиду".



"Я не пытался проявить неуважение к кому-либо. Это то, что я буквально должен сделать".



"Реал" — мой родительский клуб, и я договорился, что оправлюсь в аренду в "Тоттенхэм" до конца сезона, а затем вернусь. Пока что план именно такой".



"Я ушел по той причине, что хотел играть матчи, хотел набрать игровую форму и снова наслаждаться игрой в футбол".



"Конечно, летом я вернусь в "Реал", а там станет видно. План состоит в том, чтобы вернуться, а затем я сяду со своим агентом и решу, как быть дальше", — цитирует Бэйла Daily Mail.



Добавим, в Реале" у Бэйла остается еще один полный год по контракту с зарплатой в 600 тысяч фунтов в неделю.