Бэйл: "Я юридически обязан вернуться в "Реал"
Вингер "Тоттенхэма" Гарет Бэйл объяснил свои слова насчет возвращения в "Реал".
На прошлой неделе Бэйл расстроил фанатов "шпор", своим высказыванием дав понять, что не останется в Северном Лондоне после завершения своей аренды.
Однако план Гарета вернуться в Мадрид вовсе не означает, что в следующем сезоне 31-летний валлиец будет выступать за команду Зинедина Зидана.
"Если говорить о следующем сезоне, то мой контракт юридически обязывает меня вернуться в "Реал", что я и имел ввиду".
"Я не пытался проявить неуважение к кому-либо. Это то, что я буквально должен сделать".
"Реал" — мой родительский клуб, и я договорился, что оправлюсь в аренду в "Тоттенхэм" до конца сезона, а затем вернусь. Пока что план именно такой".
"Я ушел по той причине, что хотел играть матчи, хотел набрать игровую форму и снова наслаждаться игрой в футбол".
"Конечно, летом я вернусь в "Реал", а там станет видно. План состоит в том, чтобы вернуться, а затем я сяду со своим агентом и решу, как быть дальше", — цитирует Бэйла Daily Mail.
Добавим, в Реале" у Бэйла остается еще один полный год по контракту с зарплатой в 600 тысяч фунтов в неделю.
29.03.2021 19:00
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