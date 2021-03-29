Конате не стал опровергать слухи насчет "Ливерпуля"
Защитник "РБ Лейпциг" Ибраима Конате не стал опровергать информацию о близости своего трансфера в "Ливерпуль".
В понедельник утром Дэвид Орнстейн из издания The Athletic сообщил, что "Ливерпуль" находится на пороге приобретения 21-летнего Конате.
Предполагается, что "красные" обсуждают заключительные детали личного контракта с лагерем Ибраимы и собираются выплатить его отступные в 34 миллиона фунтов.
Эта громкая новость дошла и до самого Конате, который в данный момент находится в Венгрии вместе с молодежной сборной Франции. Однако сейчас Ибраима сосредоточен на игре в футбол и не настроен обсуждать свое будущее.
"Когда я проснулся, мой телефон разрывался от звонков. Я просто хотел сказать им: "Эй, я играл вчера, я устал, оставьте меня в покое".
"Если честно, я даже не видел, что там написали. Мы не можем отвлекаться на это. Мы выступаем на (молодежном) Евро, а затем я должен буду вернуться в свой клуб. На этом и нужно сосредоточиться", — сообщил Конате L'Equipe.
29.03.2021 18:00
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ХАХАХАХА
Это тот тип, что несколько раз (суммарно на целый год) травмировался с одной и той же мышечной травмой в 20 (!) лет? Нормальное приобретение для лазарета. И портовые хотят отвалить 40 миллионов за эту развалину?
А я думал, что ничего смешнее трансферов Кабака и Дэвиса быть не может, но скаузерские шутники превзошли самих себя.
Испытывая проблемы в защите, к чуваку из Шальке (последнее место бундеслиги, больше всего пропущенных) и оболтусу из Престона (середняк чемпионшипа) докупили хронического больного, когда у них пол команды травмировано. ХАХАХАХАХА. Они это специально что ли делают?
ФК Ливерпул, спасибо! Умеешь поднять настроение.
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Источник: http://fapl.ru/posts/84952/?c=1#c7316501
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