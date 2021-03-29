Конате не стал опровергать слухи насчет "Ливерпуля"

Защитник "РБ Лейпциг" Ибраима Конате не стал опровергать информацию о близости своего трансфера в "Ливерпуль".

В понедельник утром Дэвид Орнстейн из издания The Athletic сообщил, что "Ливерпуль" находится на пороге приобретения 21-летнего Конате.



Предполагается, что "красные" обсуждают заключительные детали личного контракта с лагерем Ибраимы и собираются выплатить его отступные в 34 миллиона фунтов.



Эта громкая новость дошла и до самого Конате, который в данный момент находится в Венгрии вместе с молодежной сборной Франции. Однако сейчас Ибраима сосредоточен на игре в футбол и не настроен обсуждать свое будущее.



"Когда я проснулся, мой телефон разрывался от звонков. Я просто хотел сказать им: "Эй, я играл вчера, я устал, оставьте меня в покое".



"Если честно, я даже не видел, что там написали. Мы не можем отвлекаться на это. Мы выступаем на (молодежном) Евро, а затем я должен буду вернуться в свой клуб. На этом и нужно сосредоточиться", — сообщил Конате L'Equipe.