Тимо Вернер не покинет "Челси" летом

Планы "Челси" обзавестись забивным нападающим грядущим летом не предусматривают расставание с Тимо Вернером.

Своей целью номер один по укреплению проблемной позиции клуб со "Стэмфорд Бридж" рассматривает Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии".



На прошлой неделе в прессе появились слухи, что "Челси" может использовать Вернера в качестве разменной монеты в сделке по Холанду.



Однако Тимо не отправится в Дортмунд и вообще не покинет лондонский клуб после всего одного сезона в клубе, утверждает The Telegraph.



Несмотря на то, что Вернер забил лишь один гол в 20 последних матчах Премьер-Лиги, главный тренер "синих" Томас Тухель по-прежнему рассчитывает на своего соотечественника, а Тимо жаждет сражаться за свое место в составе.