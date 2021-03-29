Тимо Вернер не покинет "Челси" летом

Тимо Вернер Планы "Челси" обзавестись забивным нападающим грядущим летом не предусматривают расставание с Тимо Вернером.

Своей целью номер один по укреплению проблемной позиции клуб со "Стэмфорд Бридж" рассматривает Эрлинга Холанда из дортмундской "Боруссии".

На прошлой неделе в прессе появились слухи, что "Челси" может использовать Вернера в качестве разменной монеты в сделке по Холанду.

Однако Тимо не отправится в Дортмунд и вообще не покинет лондонский клуб после всего одного сезона в клубе, утверждает The Telegraph.

Несмотря на то, что Вернер забил лишь один гол в 20 последних матчах Премьер-Лиги, главный тренер "синих" Томас Тухель по-прежнему рассчитывает на своего соотечественника, а Тимо жаждет сражаться за свое место в составе.


Метки Вернер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.03.2021 17:00

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Последние комментарии:




  1. jack-4poker 29.03.2021 17:37 # jack-4poker
    Даже тут промазал и не покинет синюю помойку Челси

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  2. ian 29.03.2021 17:23 # ian
    Челсе давай люблю

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