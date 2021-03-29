Эшли Коул: "Не думаю, что у Кейна будут трофеи в "Тоттенхэме"

Бывший защитник "Челси" Эшли Коул не остался в стороне от дискуссий, стоит ли нападающему Харри Кейну покинуть "Тоттенхэм".

На прошлой неделе Джермейн Дефо и Рой Кин прямым текстом посоветовали Кейну сменить клуб грядущим летом.



Коул тоже считает, что 28-летнему Кейну не реализовать свои амбиции со "шпорам". Теперь Эшли ждет, каким будет "большое решение" Харри.



"Каждый раз, когда я вижу его по телевизору обсуждающим свою контрактную ситуацию, он выглядит счастливым, но я могу сказать, что внутри он хочет побеждать".



"Большинство игроков хотя побеждать, хотят сражаться за трофеи, хотят, чтобы в их карьерах было как можно больше больших матчей и больших наград. Будет ли это у него в "Тоттенхэме"? Не думаю".



"Это интересно, останется он или уйдет. Это будет очень, очень большое решение для него", — сообщил Коул ITV.