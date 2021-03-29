Левандовски не приедет на "Уэмбли"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски не сыграет за сборную Польши против Англии в рамках отбора к Чемпионату Мира 2022 года.

32-летний Левандовски великолепно проводит этот сезон, забив 42 гола в 36 матчах за "Баварию" с учетом всех соревнований и являясь главным претендентом на европейскую "Золотую бутсу".



В минувшую субботу Роберт также помог своей сборной разгромить Андорру со счетом 3:0 в отборе к ЧМ-2022, оформив дубль.



Футбольные болельщики заранее предвкушали приезд Левандовски на "Уэмбли", однако поляки сыграют с Англией в среду вечером без своего звездного бомбардира.



Как сообщает The Guardian, против Андорры Роберт повредил свое колено и теперь возвращается в Мюнхен на лечение, которой займет около 10 дней.