Игроки "Сити" ожидают ухода Фернандиньо и Агуэро
Игроки "Манчестер Сити" уверены, что полузащитник Фернандиньо и нападающий Серхио Агуэро покинут клуб грядущим летом.
Оба игрока творили историю вместе с "горожанами", завоевав несколько титулов Премьер-Лиги, однако сейчас тот и другой приближаются к концу своих контрактов.
По информации The Athletic, в раздевалке "Сити" есть ощущение, что оба ветерана так и не будут приглашены к столу переговоров, чтобы обсудить продление сотрудничества.
Расставание с тем и другим выглядит вполне естественным. В этом сезоне Премьер-Лиги 35-летний Фернандиньо отметился только восемью выходами в стартовом составе, 32-летний Агуэро — одним.
В случае отъезда из Манчестера Фернандиньо может вернуться на родину в Бразилию, тогда как Серхио имеет все шансы найти пристанище в одном из больших европейских клубов вроде "Барселоны", "Ювентуса" или ПСЖ.
29.03.2021 14:00
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