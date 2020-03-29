Игроки "Сити" ожидают ухода Фернандиньо и Агуэро

Игроки "Манчестер Сити" уверены, что полузащитник Фернандиньо и нападающий Серхио Агуэро покинут клуб грядущим летом.

Оба игрока творили историю вместе с "горожанами", завоевав несколько титулов Премьер-Лиги, однако сейчас тот и другой приближаются к концу своих контрактов.



По информации The Athletic, в раздевалке "Сити" есть ощущение, что оба ветерана так и не будут приглашены к столу переговоров, чтобы обсудить продление сотрудничества.



Расставание с тем и другим выглядит вполне естественным. В этом сезоне Премьер-Лиги 35-летний Фернандиньо отметился только восемью выходами в стартовом составе, 32-летний Агуэро — одним.



В случае отъезда из Манчестера Фернандиньо может вернуться на родину в Бразилию, тогда как Серхио имеет все шансы найти пристанище в одном из больших европейских клубов вроде "Барселоны", "Ювентуса" или ПСЖ.