Джо Коул объяснил, почему не заиграл в "Ливерпуле"

Бывший полузащитник сборной Англии Джо Коул объяснил, почему в свое время ему не удалось заиграть в "Ливерпуле".

В 2010 году Коул присоединился к "Ливерпулю" как свободный агент. В предыдущем сезоне Джо выиграл с "Челси" свой третий титул Премьер-Лиги, и этот бесплатный трансфер выглядел большой удачей для "красных".



Однако вскоре на "Энфилде" произошли большие изменения, а сам Коул столкнулся с травмами. Это подтолкнуло Джо к тому, чтобы отправиться в аренду в "Лилль", а затем вернуться в родной "Вест Хэм".



"Рискуя расстроить фанатов "Ливерпуля" еще больше, чем они были расстроены мной тогда, скажу, что мне, наверное, не стоило переходить в "Ливерпуль".



"Но в этом нет вины клуба. Это не так, что клуб мне не нравился. Просто я перешел при одних владельцах, а спустя четыре или пять недель клуб был продан".



"Вы знаете, как это бывает в футбольных клубах. Ты можешь угодить в опалу, когда меняется главный тренер. Когда же меняются владельцы... Я знал, что это лишь вопрос времени, прежде чем Роя (Ходжсона) выгонят, вдобавок в то время я повредил свое колено, стал получать мышечные травмы и уже не мог так ускоряться, как прежде".



"Нечто похожее вы видите сейчас с Гаретом Бэйлом. Его пример еще ярче, потому что он известен как спринтер, я же настоящим спринтером никогда не был".



"После травмы колена я уже никогда не был так резок. Поэтому я бы сказал, что это был правильный клуб, но неправильное время".



"После этого я отправился во Францию, и Франция мне абсолютно понравилась. Это было как глоток свежего воздуха", — цитирует Коула Daily Mirror.