Хаверц не удивлен своими проблемами в "Челси"

Атакующий полузащитник "Челси" Кай Хаверц заявил, что проблемы, с которыми он столкнулся в начале своей английской карьеры, были для него ожидаемыми.

После своего перехода из "Байера" за 71 миллион фунтов Хаверц лишь забил один гол и отдал две результативные передачи в Премьер-Лиге. Адаптация Кая к новой обстановке была нарушена коронавирусной болезнью и травмами.



Однако сейчас 21-летний немец чувствует, что сложный период остался позади, и намерен ударно завершить сезон.



"Это тяжелый сезон. Я знаю, что не все складывается гладко. Но, думаю, это нормально, когда ты впервые уезжаешь за рубеж. Требуется полгода или больше, чтобы освоиться".



"Думаю, прямо сейчас мои дела идут хорошо, и я не хочу чересчур думать о негативе из прошлого. Я настроен позитивно и надеюсь, что следующие недели будут такими же хорошими", — цитирует Хаверца Evening Standard.