Хаверц не удивлен своими проблемами в "Челси"

Кай Хаверц Атакующий полузащитник "Челси" Кай Хаверц заявил, что проблемы, с которыми он столкнулся в начале своей английской карьеры, были для него ожидаемыми.

После своего перехода из "Байера" за 71 миллион фунтов Хаверц лишь забил один гол и отдал две результативные передачи в Премьер-Лиге. Адаптация Кая к новой обстановке была нарушена коронавирусной болезнью и травмами.

Однако сейчас 21-летний немец чувствует, что сложный период остался позади, и намерен ударно завершить сезон.

"Это тяжелый сезон. Я знаю, что не все складывается гладко. Но, думаю, это нормально, когда ты впервые уезжаешь за рубеж. Требуется полгода или больше, чтобы освоиться".

"Думаю, прямо сейчас мои дела идут хорошо, и я не хочу чересчур думать о негативе из прошлого. Я настроен позитивно и надеюсь, что следующие недели будут такими же хорошими", — цитирует Хаверца Evening Standard.


Метки Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.03.2021 12:00

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  1. jokerz 29.03.2021 12:10 # jokerz
    А чо удивляться, Челси кладбище талантов. Так за основу взято

    (ответить)

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