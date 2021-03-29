"Ливерпуль" близок к покупке Конате

"Ливерпуль" находится на пороге приобретения центрального защитника "РБ Лейпциг" Ибраимы Конате.

Как эксклюзивно сообщает The Athletic, сделка еще не согласована, однако "Ливерпуль" значительно продвинулся в переговорах по игроку, интерес к которому ранее приписывали "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Арсеналу".



Процесс согласования этого трансфера упрощается тем, что "красные" собираются выплатить отступные в 40 миллионов евро (34 млн. фунтов) по контракту Конате, а значит договариваться с "РБ Лейпциг" не придется.



Одно время с переходом в "Ливерпуль" связывали партнера Ибраимы по Лейпцигу в лице Дайо Упамекано, однако тот уже договорился о трансфере в "Баварию" по окончании сезона.



Таким образом, 21-летний француз станет третьим центральным защитником, прибывшим на "Энфилд" в этом году. Правда, Озан Кабак находится в "Ливерпуле" лишь в аренде, а Бен Дэвис до сих пор даже не дебютировал за "красных".