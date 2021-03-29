Египтяне манят Салаха в Токио возможностью сразиться с Рамосом
Главный тренер сборной Египта U-23 Шавки Гариб поманил нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха сразиться с Серхио Рамосом из "Реала" в рамках Олимпийских игр.
В ближайшие недели "Ливерпулю" предстоят переговоры с Федерацией футбола Египта об участии Салаха в Олимпийских играх в Токио грядущим летом, что было бы чревато для Мохамеда пропуском предсезонного периода и старта новой кампании.
Гариб определил 28-летнего Салаха в качестве одного из трех возрастных игроков для заявки египтян и надеется, что в Токио приедут и другие звезды — вроде обидчика Мохамеда по финалу Лиги Чемпионов 2018 года.
"Единственный выбранный нами возрастной игрок — это Мохамед Салах, он один из трех лучших игроков в мире. Выбор остальных будет зависеть от потребностей команды".
"Давайте дождемся жеребьевки и посмотрим, кто составит компанию сборным вроде Франции, Аргентины и Германии".
"Если ты добавляешь возрастного игрока, этот игрок должен быть лучше, чем у тебя уже есть в олимпийской команде".
"Что касается Испании, чемпионов Европы, то я читал заявление Серхио Рамоса о том, что Олимпиада — единственное соревнование, в котором он никогда не принимал участия. Поэтому, возможно, мы увидим Рамоса в их составе, как увидели Неймара в составе сборной Бразилии в 2016 году", — цитирует Гариба Liverpool Echo.
29.03.2021 10:00
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Последние комментарии:
Добавьте туда ЧМ посреди национальных чемпионатов.
Не думаю, что Ливерпуль горит желанием отпускать его.
Без адекватной предсезонной подготовки следующий сезон сложно будет провести на уровне.
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хаха один из трех лучших игроков в мире?😅 жалкий трусливый бегунок слживой статистикой, который весь матч прячется за спиной соперника. Ссыкло еб#нное. И эта крыса должен притовостоять Рамосу?)
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