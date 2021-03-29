Египтяне манят Салаха в Токио возможностью сразиться с Рамосом

Главный тренер сборной Египта U-23 Шавки Гариб поманил нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха сразиться с Серхио Рамосом из "Реала" в рамках Олимпийских игр.

В ближайшие недели "Ливерпулю" предстоят переговоры с Федерацией футбола Египта об участии Салаха в Олимпийских играх в Токио грядущим летом, что было бы чревато для Мохамеда пропуском предсезонного периода и старта новой кампании.



Гариб определил 28-летнего Салаха в качестве одного из трех возрастных игроков для заявки египтян и надеется, что в Токио приедут и другие звезды — вроде обидчика Мохамеда по финалу Лиги Чемпионов 2018 года.



"Единственный выбранный нами возрастной игрок — это Мохамед Салах, он один из трех лучших игроков в мире. Выбор остальных будет зависеть от потребностей команды".



"Давайте дождемся жеребьевки и посмотрим, кто составит компанию сборным вроде Франции, Аргентины и Германии".



"Если ты добавляешь возрастного игрока, этот игрок должен быть лучше, чем у тебя уже есть в олимпийской команде".



"Что касается Испании, чемпионов Европы, то я читал заявление Серхио Рамоса о том, что Олимпиада — единственное соревнование, в котором он никогда не принимал участия. Поэтому, возможно, мы увидим Рамоса в их составе, как увидели Неймара в составе сборной Бразилии в 2016 году", — цитирует Гариба Liverpool Echo.