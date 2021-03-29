Египтяне манят Салаха в Токио возможностью сразиться с Рамосом

Серхио Рамос и Мохамед Салах Главный тренер сборной Египта U-23 Шавки Гариб поманил нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха сразиться с Серхио Рамосом из "Реала" в рамках Олимпийских игр.

В ближайшие недели "Ливерпулю" предстоят переговоры с Федерацией футбола Египта об участии Салаха в Олимпийских играх в Токио грядущим летом, что было бы чревато для Мохамеда пропуском предсезонного периода и старта новой кампании.

Гариб определил 28-летнего Салаха в качестве одного из трех возрастных игроков для заявки египтян и надеется, что в Токио приедут и другие звезды — вроде обидчика Мохамеда по финалу Лиги Чемпионов 2018 года.

"Единственный выбранный нами возрастной игрок — это Мохамед Салах, он один из трех лучших игроков в мире. Выбор остальных будет зависеть от потребностей команды".

"Давайте дождемся жеребьевки и посмотрим, кто составит компанию сборным вроде Франции, Аргентины и Германии".

"Если ты добавляешь возрастного игрока, этот игрок должен быть лучше, чем у тебя уже есть в олимпийской команде".

"Что касается Испании, чемпионов Европы, то я читал заявление Серхио Рамоса о том, что Олимпиада — единственное соревнование, в котором он никогда не принимал участия. Поэтому, возможно, мы увидим Рамоса в их составе, как увидели Неймара в составе сборной Бразилии в 2016 году", — цитирует Гариба Liverpool Echo.


Метки Ливерпуль, Олимпийские игры, Салах, сборная Египта

Автор mihajlo   

Дата 29.03.2021 10:00

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  1. liverpool888 29.03.2021 10:33 # liverpool888
    Добавьте туда ЧМ посреди национальных чемпионатов.
    Не думаю, что Ливерпуль горит желанием отпускать его.
    Без адекватной предсезонной подготовки следующий сезон сложно будет провести на уровне.

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  2. jack-willsher 29.03.2021 10:30 # jack-willsher
    хаха один из трех лучших игроков в мире?&#128517; жалкий трусливый бегунок слживой статистикой, который весь матч прячется за спиной соперника. Ссыкло еб#нное. И эта крыса должен притовостоять Рамосу?)

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