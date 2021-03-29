Крис Тернер предсказывает смену первого номера в "Юнайтед"

Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Крис Тернер считает, что Дин Хендерсон готов стать первым номером "красных дьяволов", а Давид Де Хеа может покинуть клуб в ближайшие 12 месяцев.

В этом сезоне у 30-летнего Де Хеа появился серьезный конкурент в лице Хендерсона, который проявил себя с лучшей стороны, пока Давид уезжал на родину в Испанию, чтобы засвидетельствовать появление на свет своего первенца.



62-летний Тернер, который сыграл почти 100 матчей за "Юнайтед" при Роне Аткинсоне и Алексе Фергюсоне, чувствует, что главный тренер Оле Гуннар Сульшер все ближе к тому, чтобы признать смену первого номера.



"Хендерсон выглядит так, словно он может быть голкипером "Юнайтед" следующие 10 лет. Я не уверен, когда произойдет смена первого номера, но если Дин выйдет против "Брайтона" после международного перерыва, это будет приговором для Де Хеа".



"Давайте начистоту: Де Хеа не сделал ничего неправильного. Он останется голкипером мирового уровня, доказывая это раз за разом".



"Нельзя просто закрыть глаза на то, что он сделал для "Юнайтед" за последние 10 лет. Однако у него не было настоящей конкуренции в это время. Когда ты знаешь, что будешь играть каждую неделю, несмотря ни на что, ты можешь расслабиться".



"Внезапно появился Дин и стал серьезной угрозой для него. Он проявляет себя голкипером, который будет становиться только лучше с опытом".



"Де Хеа ни за что не согласится на роль дублера для молодого голкипера, поэтому в следующие 12 месяцев он, возможно, вернется в Испанию".



"Я по-прежнему думаю, что он захочет вернуть свое место в воротах, и здесь многое будет зависеть от того, как Сульшер уладит эту ситуацию".



"Много лет назад Питер Шилтон и Рэй Клеменс попеременно играли в воротах сборной Англии, но на клубом уровне это невозможно".



"Я вспоминаю, как сыграл за "Юнайтед", когда в первом матче сезона мы уступили "Арсеналу" из-за позднего гола Чарли Николаса".



"На следующий день на нас обрушился шквал критики, на нашем сезоне ставили крест уже после первого матча! С таким давлением ты сталкиваешься на "Олд Траффорд" — но Хендерсону это по плечу", — цитирует Тернера Daily Mirror.