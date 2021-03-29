Санья: "Не удивлюсь, если Беллерин уйдет из "Арсенала"

Экс-игрок "Арсенала" Бакари Санья заявил, что не будет удивлен уходу Эктора Беллерина из клуба грядущим летом, а также предложил "канонирам" замену на правом фланге обороны.

Беллерин посвятил "Арсеналу" 10 последних лет, и в последнее время ходят упорные слухи, что Эктор всерьез настроен уйти — например, в ПСЖ или назад в родную "Барселону".



Санья понимает, что чувствует Эктор и считает, что Ашраф Хакими из "Интера" мог бы достойно заменить 26-летнего испанца на "Эмирейтс".



"Эктор давно в "Арсенале". Он начал играть вскоре после моего ухода, так что он в команде уже лет шесть".



"Как и я в свое время, он, наверное, чувствует потребность в новом вызове, потому что он засиделся на одном месте".



"Клуб здесь не при чем, завоевание трофеев здесь не при чем. Просто в какой-то момент у тебя возникает желание развиваться, попробовать себя где-нибудь еще и начать заново. Так это чувствовал я".



"Арсенал" был моим клубом, я до сих пор обожаю этот клуб, но после семи лет я чувствовал себя частью интерьера. Я играл даже тогда, когда не заслуживал играть".



"Это довольно непросто для игрока. Эктор все еще молод, он способен провести на высочайшем уровне пять лет. Если сейчас он уйдет, я не удивлюсь".



"Уверен, "Арсенал" довольно внимательно следит за ситуацией и уже держит в уме варианты на случай ухода Эктора".



"Хакими никогда не устает, он всегда устремлен вперед. Он так быстр".



"Я был удивлен, когда увидел его играющим за "Реал", потому что я не думал, что настолько хорош. Ты мог видеть его потенциал, но я никогда не ожидал, что он будет играть настолько хорошо, как сейчас", — сообщил Санья Goal.