Саутгейт: "Маунт был отличным игроком и при Лэмпарде"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт выразил недоумение, почему полузащитник "Челси" Мейсон Маунт получил широкое признание только при Томасе Тухеле.

В свое время бывшего наставника "Челси" Фрэнка Лэмпарда обвиняли в фаворитизме по отношению к Маунту, которого он тренировал еще в "Дерби".



Некоторые считали, что Мейсон регулярно играет за "синих" не благодаря своему мастерству и своему таланту, а благодаря тому, что является любимчиком Лэмпарда.



Однако после того, как Тухель сменил Лэмпарда на тренерском мостике "Челси", Мейсон остался важным игроком команды, заставив говорить о себе как о самостоятельной фигуре и действительно классном футболисте.



Этот феномен вызывает недоумение у Саутгейта, который поделился своим мнением после победы 0:2 над Албанией в матче, где Маунт поучаствовал в первом голе и сам забил второй.



"Он отличный игрок, но я говорил это еще осенью. Полагаю, теперь, когда Томас Тухель выпускает его, каждый с этим согласится. При Фрэнке этого не происходило в силу какой-то причины".



"Он исключительный игрок. Он с умом находит свободное пространство, очень хорошо перемещает мяч, создает моменты и может забивать голы. Думаю, он сыграл превосходным образом сегодня вечером", — цитирует Саутгейта Goal.