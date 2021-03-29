"Юнайтед" возобновил интерес к Усману Дембеле

"Манчестер Юнайтед" возобновил свой интерес к вингеру "Барселоны" Усману Дембеле в преддверии летнего трансферного окна.

В 2017 году "Барселона" приобрела Дембеле у дортмундской "Боруссии" за 105 миллионов евро (90 млн. фунтов), но с тех пор Усман вызывал у болельщиков в основном разочарование своей нестабильной игрой и склонностью к травмам.



Однако кажется, что этот сезон становится переломным для Дембеле, который набрал отличную форму, забив семь голов и отдав четыре результативные передачи в Ла Лиге и Лиге Чемпионов за команду Рональда Кумана.



Теперь "Барселона" жаждет заключить новый контракт с Усманом, чей действующий трудовой договор истекает летом 2022. Однако сложная финансовая ситуация на "Ноу Камп" и интерес "Юнайтед" могут этому помешать.



Как сообщает каталонское издание Sport, "красные дьяволы" хотели Дембеле еще прошлым летом. Английский клуб собирался взять Усмана в аренду с опцией выкупа, однако в последние дни трансферного окна сделка сорвалась из-за того, что игрок отказался продлить свой контракт на 12 месяцев.



Заметный прогресс в игре Дембеле заставил "Юнайтед" возобновить свой интерес. "Дьяволы" уже рассказали лагерю 23-летнего игрока сборной Франции свой план действий.



Этот план состоит в том, что по окончании этого сезона "Юнайтед" сделает предложение "Барселоне" о покупке Дембеле, но если испанский гранд откажется, "дьяволы" будут готовы подождать еще один год, чтобы подписать Усмана свободным агентом.



Sport добавляет, что "Юнайтед" является "самым заинтересованным в Дембеле клубом", хотя контрактная ситуация Усмана привлекла внимание и других европейских грандов.