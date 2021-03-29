Рой Кин: "Кейн должен уйти из "Тоттенхэма"

Харри Кейн Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин поддержал мнение о том, что нападающему Харри Кейну нужно уйти из "Тоттенхэма".

Лишь в воскресенье Кейн получил совет от бывшего одноклубника Джермейна Дефо сменить клуб, чтобы удовлетворить свою жажду трофеев.

Кин считает точно так же и не верит, что в обозримом будущем "шпоры" станут командой, которая регулярно претендует на победу в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.

"Если ты игрок топ-уровня, ты хочешь выигрывать большие трофеи. Впереди несколько важных для "Тоттенхэма" месяцев — их ждет финал Кубка Лиги и борьба за попадание в топ-4. Большой вопрос в том, как это повлияет на его будущее".

"У него есть контракт, и многое будет зависеть от "Тоттенхэма". Но, ставя себя на его место, я думаю, что он должен уйти ради завоевания больших наград. В "Тоттенхэме" это ему не светит", — сообщил Кин в эфире ITV.


Метки Кейн, Кин, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 29.03.2021 00:05

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  1. hunter022 29.03.2021 01:10 # hunter022
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