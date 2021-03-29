Рой Кин: "Кейн должен уйти из "Тоттенхэма"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин поддержал мнение о том, что нападающему Харри Кейну нужно уйти из "Тоттенхэма".

Лишь в воскресенье Кейн получил совет от бывшего одноклубника Джермейна Дефо сменить клуб, чтобы удовлетворить свою жажду трофеев.



Кин считает точно так же и не верит, что в обозримом будущем "шпоры" станут командой, которая регулярно претендует на победу в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.



"Если ты игрок топ-уровня, ты хочешь выигрывать большие трофеи. Впереди несколько важных для "Тоттенхэма" месяцев — их ждет финал Кубка Лиги и борьба за попадание в топ-4. Большой вопрос в том, как это повлияет на его будущее".



"У него есть контракт, и многое будет зависеть от "Тоттенхэма". Но, ставя себя на его место, я думаю, что он должен уйти ради завоевания больших наград. В "Тоттенхэме" это ему не светит", — сообщил Кин в эфире ITV.