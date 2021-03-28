Льорис сам решит, останется ли в "Тоттенхэме"

Голкипер Уго Льорис сам решит, останется ли он в "Тоттенхэме" после окончания этого сезона.

В данный момент Льорис приближается к заключительным 12 месяцам по своему контракту, а в прессе ходят слухи, что "шпоры" собираются продать своего первого номера.



Однако Football.London стало известно, что "Тоттенхэм" открыт к новому контракту с Уго и прежде уже разговаривал с 34-летним французом о продлении сотрудничества.



В сложившейся ситуации Льорис должен сам принять решение насчет своего будущего. Однако вероятность того, что Уго откажется обсуждать новую сделку и попросится на выход, невелика.



Главная проблема для "Тоттенхэма" заключается в том, что адекватная замена Льорису будет стоит недешево. Ник Поуп, виды на которого имеют "шпоры", оценивается "Бернли" в 50 миллионов фунтов, и это совершенно неподъемная сумма для лондонского клуба в коронавирусное время.