Англичане победили Албанию благодаря голам Кейна и Маунта

Мейсон Маунт Сборная Англии вышла на чистое первое место Группы I в отборе к Чемпионату Мира 2022 года с помощью победы 0:2 в гостях у Албании.

По сравнению с победой 5:0 над Сан-Марино главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт произвел шесть перестановок в стартовом составе, оказав доверие Харри Магуайру, Люку Шоу, Кайлу Уолкеру, Деклану Райсу, Филу Фодену и Харри Кейну.

Забрав мяч под свой контроль, Англия принялась искать счастье в позиционных атаках, однако албанцы оборонялись плотно и большим числом, не позволяя своему сопернику ни создавать моменты, ни бить по мячу.

Более того, на 13-й минуте хозяева огрызнулись опаснейшей контратакой, но Мюрто Узуни, выйдя на ворота Ника Поупа по центру, направил мяч выше.

Время шло, а у гостей по-прежнему не было моментов. Тем не менее, на 38-й минуте счет был открыт. Шоу навесил с левого фланга, а Кейн пробил головой из центра штрафной площади — 0:1.

Еще до перерыва Кейн мог оформить дубль. Харри бил в касание с близкого расстояния, замыкая передачу Рахима Стерлинга с левого фланга к дальней штанге, но мяч попал в перекладину.

Во втором тайме англичане принялись искать второй гол и на 63-й минуте, наконец, повторно вскрыли чужую оборону. Оказавшись на подступах к штрафной, Кейн отдал налево Мейсону Маунту, который принял мяч и нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 0:2.

Оставшиеся полчаса прошли при тотальном преимуществе гостей, но довольно неторопливо и без голов. Обеим командам все было ясно.

Англичане, возможно, забили не так много, как им хотелось бы, однако эта победа не вызывает никаких вопросов. Подопечные Саутгейта неплохо справились против соперника, который оборонялся всей командой.

Сборная Албании — сборная Англии — 0:2 (0:1)

Голы: Кейн 38, Маунт 63.

Англия: Поуп, Уолкер, Стоунс, Магуайр, Шоу, Райс, Филлипс (Уорд-Проуз 71), Стерлинг, Маунт, Фоден (Лингард 81), Кейн.


Метки обзор матча, сборная Албании, сборная Англии, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 28.03.2021 20:50

Количество просмотров Просмотров: 783

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kler 28.03.2021 21:58 # kler
    ща побыстрому финов выебем, и вата на бутылку сядет опять

    (ответить)

  2. gucman 28.03.2021 21:58 # gucman
    Маунт, конечно, красавчик, не столько талант, сколько целеустремленность, упорство и тяжелый труд. Уважуха таким пацанам, горд, что играет именно в Челси

    (ответить)

  3. hammersmith 28.03.2021 21:36 # hammersmith
    Кому интересен футбол конда есть мультики и PBS Kids.

    (ответить)

  4. mata05 28.03.2021 21:31 # mata05
    Конг годзила норм расхеречили Гонконг

    (ответить)

  5. mafia 28.03.2021 20:59 # mafia
    Главное что казахов выебали))00)))00)

    (ответить)

  6. roberto-89 28.03.2021 20:57 # roberto-89
    Слабо, очень слабо )))))))))

    (ответить)

  7. meshuggah 28.03.2021 20:55 # meshuggah
    Топчики, без колбасного мусора

    (ответить)

  8. januzaj00 28.03.2021 20:55 # januzaj00
    Понятно

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: