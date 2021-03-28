Англичане победили Албанию благодаря голам Кейна и Маунта

Сборная Англии вышла на чистое первое место Группы I в отборе к Чемпионату Мира 2022 года с помощью победы 0:2 в гостях у Албании.

По сравнению с победой 5:0 над Сан-Марино главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт произвел шесть перестановок в стартовом составе, оказав доверие Харри Магуайру, Люку Шоу, Кайлу Уолкеру, Деклану Райсу, Филу Фодену и Харри Кейну.



Забрав мяч под свой контроль, Англия принялась искать счастье в позиционных атаках, однако албанцы оборонялись плотно и большим числом, не позволяя своему сопернику ни создавать моменты, ни бить по мячу.



Более того, на 13-й минуте хозяева огрызнулись опаснейшей контратакой, но Мюрто Узуни, выйдя на ворота Ника Поупа по центру, направил мяч выше.



Время шло, а у гостей по-прежнему не было моментов. Тем не менее, на 38-й минуте счет был открыт. Шоу навесил с левого фланга, а Кейн пробил головой из центра штрафной площади — 0:1.



Еще до перерыва Кейн мог оформить дубль. Харри бил в касание с близкого расстояния, замыкая передачу Рахима Стерлинга с левого фланга к дальней штанге, но мяч попал в перекладину.



Во втором тайме англичане принялись искать второй гол и на 63-й минуте, наконец, повторно вскрыли чужую оборону. Оказавшись на подступах к штрафной, Кейн отдал налево Мейсону Маунту, который принял мяч и нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 0:2.



Оставшиеся полчаса прошли при тотальном преимуществе гостей, но довольно неторопливо и без голов. Обеим командам все было ясно.



Англичане, возможно, забили не так много, как им хотелось бы, однако эта победа не вызывает никаких вопросов. Подопечные Саутгейта неплохо справились против соперника, который оборонялся всей командой.



Сборная Албании — сборная Англии — 0:2 (0:1)



Голы: Кейн 38, Маунт 63.



Англия: Поуп, Уолкер, Стоунс, Магуайр, Шоу, Райс, Филлипс (Уорд-Проуз 71), Стерлинг, Маунт, Фоден (Лингард 81), Кейн.