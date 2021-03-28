Хамес рассказал об отношениях "отца и сына" с Анчелотти

Плеймейкер "Эвертона" Хамес Родригес рассказал о своих отношениях с главным тренером "ирисок" Карло Анчелотти.

Переход Хамеса в "Эвертон" из "Реала" в сентябре стал большим трансферным сюрпризом, особенно если учесть, что мерсисайдский клуб подписал игрока сборной Колумбии без какой-либо компенсации.



С тех пор Хамес забил пять голов и отдал четыре результативные передачи в Премьер-Лиге, и так быстро адаптироваться на новом месте 29-летнему колумбийцу помогли его отношения с Анчелотти.



"Здесь у меня есть тренер, который прекрасно знает меня. Он знает, как выстраивать отношения со своими игроками и персоналом".



"Мы с ним великолепно ладим, у нас отношения прямо как у отца и сына. Поэтому для меня все было очень просто и предсказуемо".



"Здесь гораздо выше требования к физической готовности. Здесь много контактной игры — фолы происходят постоянно".



"Все это стало новым опытом для меня, и я рад, что попробовал это".



"Я умеренно доволен своей игрой. Думаю, я способен на большее, способен улучшить свою форму".



"Мне было легко здесь освоиться. Я пришел в хороший клуб, который хочет добиваться больших целей", — сообщил Хамес официальному веб-сайту "Эвертона".