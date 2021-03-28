Хамес рассказал об отношениях "отца и сына" с Анчелотти
Плеймейкер "Эвертона" Хамес Родригес рассказал о своих отношениях с главным тренером "ирисок" Карло Анчелотти.
Переход Хамеса в "Эвертон" из "Реала" в сентябре стал большим трансферным сюрпризом, особенно если учесть, что мерсисайдский клуб подписал игрока сборной Колумбии без какой-либо компенсации.
С тех пор Хамес забил пять голов и отдал четыре результативные передачи в Премьер-Лиге, и так быстро адаптироваться на новом месте 29-летнему колумбийцу помогли его отношения с Анчелотти.
"Здесь у меня есть тренер, который прекрасно знает меня. Он знает, как выстраивать отношения со своими игроками и персоналом".
"Мы с ним великолепно ладим, у нас отношения прямо как у отца и сына. Поэтому для меня все было очень просто и предсказуемо".
"Здесь гораздо выше требования к физической готовности. Здесь много контактной игры — фолы происходят постоянно".
"Все это стало новым опытом для меня, и я рад, что попробовал это".
"Я умеренно доволен своей игрой. Думаю, я способен на большее, способен улучшить свою форму".
"Мне было легко здесь освоиться. Я пришел в хороший клуб, который хочет добиваться больших целей", — сообщил Хамес официальному веб-сайту "Эвертона".
28.03.2021 20:00
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