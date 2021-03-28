Мюллер: "Возможно, я последую за Тиаго"
Нападающий "Баварии" Томас Мюллер намекнул, что может последовать за полузащитником Тиаго Алькантарой в "Ливерпуль".
Мюллер является воспитанником "Баварии" и к своему 31 году не играл ни за какой другой клуб, кроме мюнхенского.
Тем не менее, Томас не берется обещать, что и завершит свою карьеру в Мюнхене. Немец, которого в предыдущие годы регулярно связывали с переездом в Премьер-Лигу, открыт к новому испытанию.
"Я не прикован навсегда к этому клубу. У меня особенные отношения с "Баварий", которую я полюбил еще до того, как начал играть за них".
"Но когда возникнет ситуация, и тебе нужно будет решить, чтобы играть за другой клуб, я сделаю это без стыда и совершенно без проблем".
"Возможно, я последую за Тиаго", — сообщил Мюллер The Times.
28.03.2021 19:00
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Вооо, красава вообще!!! Нормально, Ливерпуль ждёт тебя сынок, двери открыты, скоро ненавистников заставим понервничать
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Захотел бы - уехал после ЧМ 2014, как Кроос. А так, уже никому не нужный старикан. Разве что в Зенит.
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