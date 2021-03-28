Мюллер: "Возможно, я последую за Тиаго"

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер намекнул, что может последовать за полузащитником Тиаго Алькантарой в "Ливерпуль".

Мюллер является воспитанником "Баварии" и к своему 31 году не играл ни за какой другой клуб, кроме мюнхенского.



Тем не менее, Томас не берется обещать, что и завершит свою карьеру в Мюнхене. Немец, которого в предыдущие годы регулярно связывали с переездом в Премьер-Лигу, открыт к новому испытанию.



"Я не прикован навсегда к этому клубу. У меня особенные отношения с "Баварий", которую я полюбил еще до того, как начал играть за них".



"Но когда возникнет ситуация, и тебе нужно будет решить, чтобы играть за другой клуб, я сделаю это без стыда и совершенно без проблем".



"Возможно, я последую за Тиаго", — сообщил Мюллер The Times.