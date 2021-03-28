Рэмси может перейти в "Тоттенхэм"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо задумывается о приглашении в свою команду полузащитника "Ювентуса" Аарона Рэмси.

Не имея места в стартовом составе команды Андреа Пирло и получая 400 тысяч фунтов в неделю, Рэмси превратился в большую обузу для "Ювентуса" в коронавирусное время.



Ожидается, что по окончании этого сезона "Ювентус" избавится от Аарона, и ранее среди клубов, которые могут проявить интерес к экс-полузащитнику "Арсенала", назывались "Ливерпуль" и "Вест Хэм".



Однако издание Tuttomercato расширяет круг претендентов на 30-летнего валлийца, добавляя сюда "Эвертон" и как раз "Тоттенхэм".



Ранее в своей карьере Рэмси сыграл более 250 матчей за "Арсенал" в течение 11 лет, однако Моуриньо не думает, что это станет проблемой для перехода Аарона в другую команду из Северного Лондона.