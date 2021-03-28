Мерсон: "Эдегор не должен играть, если не останется в "Арсенале"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что главному тренеру "Арсенала" Микелю Артете нужно перестать наигрывать полузащитника Мартина Эдегора, если тот не останется на "Эмирейтс".

Присоединившись к "Арсеналу" на правах аренды из "Реала" в январе, Эдегор утвердился в качестве основного игрока команды.



Однако Мерсон чувствует, что появление Мартина пошло во вред молодым игрокам, которым клубу нужно отдать приоритет, если в конце сезона 22-летний норвежец вернется в Мадрид.



"Мартин Эдегор выглядит очень хорошим игроком, и я надеюсь, у "Арсенала" есть шансы выкупить его".



"Потому что иначе в чем смысл его выпускать, если он не останется на следующий сезон? Если они знают, что он не хочет постоянного трансфера, то он не должен играть, потому что он ущемляет игроков вроде Эмиля Смит-Роу".



"Надеюсь, "Арсенал" знает, как обстоят дела на самом деле. Если честно, я был бы расстроен, если они еще не сделали свое предложение!"



"Если он хорошо проведет остаток сезона и поможет "Арсеналу" выиграть Лигу Европы, "Реал", наверное, захочет его вернуть — или повысит его цену", — цитирует Мерсона Evening Standard.