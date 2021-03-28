"Арсенал" интересуется Фекиром

"Арсенал" рассматривает атакующего полузащитника "Реал Бетис" Набиля Фекира на случай, если сохранить Мартина Эдегора не удастся.

Прибывший из "Реала" на правах краткосрочной аренды Эдегор показал, как сильно "Арсеналу" не хватало классного плеймейкера. "Канониры" были лишены такого игрока со времен, как Месут Озил угодил в опалу к главному тренеру Микелю Артете.



Естественно, "канониры" хотят сохранить Эдегора, а сам Мартин, если верить слухам, не прочь остаться на "Эмирейтс". Однако договориться с "Реалом" лондонскому клубу будет непросто.



Как сообщает Goal, если с Эдегором все же придется попрощаться по окончании этого сезона, "Арсенал" будет готов побороться за Фекира, которым "канониры" интересовались еще до отъезда Набиля из "Лиона" в 2019 году.



В данный момент у Фекира остается еще два года по контракту, который предусматривает отступные в 77 миллионов фунтов. Однако "Реал Бетис" сильно пострадал от пандемии коронавируса и может отпустить 27-летнего француза всего за 26 млн. фунтов.